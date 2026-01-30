"Bu skandalların siyasi sorumlusu Ünal Üstel’dir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yolsuzluk iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada Başbakan Ünal Üstel’e ve hükümete sert eleştirilerde bulunarak erken seçim çağrısında bulundu. Yaşananların münferit bir olay olmadığını en ağır siyasi skandallardan biri olduğunu ifade eden İncirli, “Bu skandalın siyasi sorumluları açıktır ve başında Sayın Ünal Üstel bulunmaktadır” dedi.

“Hiçbir şey olmamış gibi davranan bir Başbakan ile karşı karşıyayız”

İncirli, Başbakanlık müsteşarı, Merkezi İhale Komisyonu başkanı ile İskan Komitesi başkanı hakkında yolsuzluk iddiaları ve yargı süreçlerinin başladığını ve UBP İskele milletvekili ve UBP Girne Kadın Kolları Eski Başkanı’nın sahte diploma dosyaları, ardından Meclis Başkanı’nın sahte diploma ile bağlantılı usulsüz vatandaşlık iddialarının gündeme geldiğini ifade ederek “Bütün bu tablo karşısında hiçbir şey olmamış gibi davranan bir Başbakan ile karşı karşıyayız” dedi.

“Herkes kirli, ben temizim” algısı yaratmaya çalışıyor”

Açıklamasına, “Şimdi ise kamuoyunda “herkes kirli, ben temizim” algısı yaratmak amacıyla, üst düzey bürokratlar görevden alınıyor. Oysa yaşananlar münferit değildir.” ifadeleriyle devam eden İncirli, yaşananların hükümet eliyle devletin kurumlarının çürütüldüğü, denetimin ortadan kaldırıldığı ve siyasi sorumluluğun yok sayıldığı en ağır siyasi skandallardan biri olduğunu vurguladı.

“Hükümet derhal istifa etmeli ve erken seçimle halk iradesine gidilmeli”

İncirli, bu skandalın siyasi sorumlularının açıkça ortada olduğunu ve başında ise Ünal Üstel’in bulunduğunu ifade ederek “Bu skandalın siyasi sorumluları açıktır ve başında Sayın Ünal Üstel bulunmaktadır. Kaçamaz, gizlenemez” ifadelerini kullandı. Yapılması gerekenin net olduğunu belirten İncirli, halkın iradesine saygı gösterilmesi için erken seçim çağrısında bulundu; “Bu hükümet derhal istifa etmeli, erken seçimin önü açmalı ve halkın iradesine gidilmelidir. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak üzerimize düşeni yapacak ve Pazartesi günü erken seçim önerimizi meclise sunacağız” dedi.

“Demokrasi ancak sorumluluk alan bir yönetimle ayakta kalabilir”

İktidara mensup tüm milletvekillerinin sorumluluktan kaçmayıp, mevcut yapı ve çürümüşlüğün ortadan kalkması için sorumluluk almaları gerektiğini kaydeden İncirli, İktidara mensup tüm milletvekillerinin halka karşı en temel yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. İncirli, demokrasinin ancak hesap veren, şeffaf ve sorumluluk alan bir yönetimle ayakta kalacağını vurguladı.