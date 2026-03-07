“Gelinlik tasarlamak benim için duygu işi”

Berivan BABAHAN

Gelinlik tasarımcısı Fahriye Behçet, mesleğe başlama hikâyesini, eğitim sürecini ve Girne’deki atölyesinde yürüttüğü çalışmalarını YENİDÜZEN’e anlattı.

Fahriye Behçet, gelinlik tasarımı yaptığı mesleğe başlama hikâyesini anlatırken babaannesinin terzi olduğunu, onun atölyesinde büyüdüğünü ve kumaşların ile makasın hayatının bir parçası hâline geldiğini ifade etti.

Milano’da gelinlik ve moda tasarımı üzerine eğitim aldığını belirten Behçet, altı yıl önce Girne’de atölyesini açarak profesyonel olarak gelinlik tasarım ve üretimine başladığını söyledi.

Mağazasında tamamen kendisine ait hazır koleksiyon gelinliklerin yanı sıra kişiye özel gelinlikler de tasarladığını ifade eden Behçet, çizimden dikime kadar tüm sürecin kendisine ait olduğunu vurguladı. Hazır koleksiyon gelinliklerine de değinen Behçet, mağazada her kesime hitap eden gelinlikler bulunduğunu belirterek koleksiyonlarını hazırlarken, “Hedefim kapıdan giren her gelini mutlu etmek.” dedi.

Behçet ayrıca gelinlik tasarımı ve üretiminin yanı sıra düğünlerde aile yakınlarına özel elbiseler tasarladığını, nişan ve kız isteme gibi özel günler için de kişiye özel tasarımlar yaptığını sözlerine ekledi.

“Babaannem dönemin terzilerindendi, ben de terzi atölyesinde büyüdüm”

Sekiz yıl önce Milano’da gelinlik tasarımı ve moda eğitimi aldıktan sonra ülkeye dönen Fahriye Behçet, gelinlik tasarımına profesyonel olarak altı yıl önce atölyesini kurarak başladı. “Babaannem dönemin terzilerindendi” diyen Behçet, bebekliğinden itibaren terzi atölyesinde büyüdüğünü söyledi. Behçet, kumaşların, makasların ve dikişin hayatının her zaman bir parçası olduğunu dile getirdi.

“Gelinlik tasarımı benim için hayata dokunmak” diyen Behçet, “Bizim kültürümüzde gelin olmak, aile kurmak, yeni bir hayata adım atmak ve bir ömür sevdiği kişiyle hayatını birleştirmek hisleri çok kıymetli” diyerek yaptığı işin duygusal bir boyutu olduğuna dikkat çekti. Özellikle annelerin kızlarını gelinlikle gördükleri anın çok hassas ve özel duygular barındırdığını belirten Behçet, gelin adaylarının da en özel günlerine hazırlanırken doğal olarak büyük bir özen gösterdiklerini anlattı.

Behçet, gelin adaylarının “çok güzel görünmeliyim, en özel günüm” diyerek büyük bir titizlikle hazırlandıklarını ifade ederek, “Benim en büyük hedefim, gelen gelinlerden ‘hayalimden daha güzel bir gelinlik oldu’ cümlesini duyabilmek” dedi. “Her mutlu ayrılan gelinin yüzündeki ifadeyi gördüğümde benim için önemli olanın kazanç değil mutluluk olduğunu bir kez daha anlıyorum” diyen Behçet, “Ön planda sadece kazanç tutulduğunda başarılı olunacağına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Behçet, tasarım içeren mesleklerde öncelikle duygu ve yaratıcılığın gerektiğini belirterek, özellikle bireysel ve kişiye özel tasarımlarda karşı tarafı hissetmenin ve ona dokunabilmenin önemli olduğunu vurguladı.

“Benim için önemli olan gelinin hayalleri”

Behçet, gelinlik tasarlarken önceliklerini sıralayarak, “Benim için önemli olan gelinin hayalleri, istekleri ve neyi beğenip neyi beğenmediği. Bunun yanında organizasyonun yapılacağı mekân ve seçilen konsepte uyumlu hareket etmek.” dedi.

Düğünün konseptine ayrı bir parantez açan Behçet, organizasyonun içerisinde nikâh veya after parti gibi bölümlerin olabileceğini söyleyerek kişiye ve organizasyona özel tasarım yaptığının altını çizdi. Behçet, düğünün her aşaması için özel tasarım hazırladığını ifade ederek, “Bir düğün içerisinde nikâha ayrı, after partiye özel tasarım hazırladığım oluyor. Kimi zaman gelin, pasta keserken veya fotoğraflarda farklı görünmek isteyebiliyor. Buna göre de çalışmalarımız oluyor.” ifadelerini kullandı.

Tasarımın çok detay ve özen gerektiren bir iş olduğunun altını çizen Behçet, önce kişinin sağlık durumunun, vücut yapısına ilişkin çekincelerinin veya özel bir durumunun olup olmadığının konuşulduğunu, daha sonra bu istekler doğrultusunda işin teknik boyutuna geçildiğini söyledi.

İşin teknik kısmında vücut analizinin ve proporsiyonun önemine dikkat çeken Behçet, toplumda kilolu veya zayıf olmak üzerinden yanlış algılar bulunduğunu, tasarımda asıl önemli olanın vücut tipi ve proporsiyonu olduğunu vurguladı. Bu durumu örnekle anlatan Behçet, “34 beden olup doğru proporsiyona sahip olmayan birine balık model gelinlik giydiremeyebiliyorum ama 48 beden olup doğru proporsiyona sahip birine balık model gelinlik giydirebiliyorum. Proporsiyonu daha düz hatlarda olan birine ise kalem model giydirebiliyorum.” dedi.

Behçet, gelinliğin renk tonunu dahi kişiye özel olarak seçtiğini ve burada kişinin ten rengini dikkate aldığını ifade etti. Hazır koleksiyonları gelinle birlikte incelediklerini söyleyen Behçet, gelinin talebi doğrultusunda hazır model ya da tasarım gelinliğe karar verildikten sonra çalışmalara başladıklarını belirtti. Tasarım bir gelinlik hazırlanacaksa gelinle kararlaştırılan detayların ardından çizimle sürecin başladığını ve ardından işin atölye aşamasına geçildiğini söyledi.

“Mağazamdaki gelinliklerin çizimi ve tasarımı tamamen bana ait”

Behçet, her kesime hitap edebilecek koleksiyonları bulunduğunu söyleyerek, kapıdan içeri giren her gelini mutlu etmeyi hedeflediğini belirtti. Gelinlik koleksiyonlarını ve özelliklerini anlatan Behçet, şunları söyledi:

“Hazır koleksiyon için Signature Collection yaptık. Buradaki amaç, alışılmış gelinliklerin dışında kesimlerle gelinlik giymek isteyen müşterilerimizi mutlu etmek. Nude Collection’da, çok popüler olan beyaz gelinliğin dışında renkleri tercih ederek daha romantik ve dönemsel bir hava yakalamayı hedefledik. Shine Collection’ı yapmamızdaki amaç ise ışıltıyı ve pırıltıyı seven gelinleri mutlu edecek, her kesimden ve her tarzdan ama aynı zamanda yoğun ışıltıya sahip gelinlikler sunmak.

Pure Collection’ı hazırlamamızdaki amaç, daha sade seven kişilere özel saten, şifon veya uçuş uçuş kumaşlardan oluşan gelinlikleri tercih eden gelinleri mutlu etmek. Klasik Collection’ımız da var; zamansız gelinlik giymek isteyen, Fransız dantelleri veya prenses kesim gelinlikleri tercih edip ‘Ben gelin gibi gelin olmak, klasik görüntümü on sene sonra da korumak istiyorum’ diyenler için hazırlanan bir koleksiyon. Bir de Mini Collection’ımız var; after parti gelinlikleri hazırladığımız ve daha çok eğlence amaçlı tercih edilen, daha keyifli ve farklı tasarımlar içeren bir koleksiyon. Eğer hazır koleksiyondan seçim yapılacaksa, bu özelliklere sahip koleksiyonlarımızdan tarza göre tercih yapılabilir.”

“Burada gördüğünüz bütün gelinliklerin çizimi ve tasarımı tamamen bana ait” diyen Behçet, “Atölyenin kapısından içeriye dışarıdan giren tek şey kumaş ve gerekli dikim malzemeleri.” ifadelerini kullandı.

Atölyesinin mağaza bünyesinde ve alt katta yer aldığını vurgulayan Behçet, kalıplar da dâhil olmak üzere tüm üretimin burada yapıldığını söyledi. Gelinliklerin çizim ve üretim sürecinin tamamen kendi kontrolünde olduğunu belirten Behçet, ekibiyle birlikte çalıştığını ve gerekli aşamalarda üretim ile dikim sürecine kendisinin de dâhil olduğunu ifade etti. Behçet ayrıca, “Bu mağazada bulunan tüm gelinlikler tamamen bizim atölyemizde üretiliyor ve yerli üretimdir.” diyerek tasarımların kendisine ait olduğunu yineledi.

“Özel günler için de elbise tasarlıyorum”

Behçet, gelinlik tasarımının yanı sıra düğünlerde aile yakınları için de elbise tasarladığını söyledi. Bunun yanında nişan ve kız isteme törenleri gibi özel günler için de elbise tasarladıklarını belirten Behçet, bu tasarımlarda gelinlikten farklı olarak öncelikle doğru renk paletini yakalamaya çalıştığını ifade etti.

Herkesin doğru tonu seçtiğinde her rengi giyebileceğini belirten Behçet, ten rengini belirledikten sonra organizasyon tarihinin de önemli olduğunu söyledi. Behçet, “Örneğin kişi bronzlaşacak mı, saçını boyatacak mı veya ağır makyaj gibi bir talebi var mı, bunları değerlendirip o şekilde rengi belirliyoruz.” dedi.

Model seçimi için ise kişinin tarzını ve zevkini ön planda tuttuklarını belirten Behçet, vücut analizi yaparak ve vücut proporsiyonuna göre doğru kesimlerle denge kurup çizim çalışması yaptığını ifade etti. “Tasarımlarımda dikkat ettiğim bir diğer unsur ise dengeleri koruyarak model üzerinde çalışmak ve nasıl bir yaratıcılıkla fark yaratabileceğime yoğunlaşarak çizim yapmak.” diyen Behçet, tüm hatların giyecek olan kişiye göre oluşturulması ve seçilmesi gerektiğinin altını çizdi.