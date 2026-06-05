Kamu-İş’in düzenlediği, “Toplu İş Sözleşmesi Yasası ve Uygulamaları” panelinin ikincisi yapıldı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Kadın Dayanışma Komitesi tarafından düzenlenen “Toplu İş Sözleşmesi Yasası ve Uygulamaları” panelinin ikincisi Girne’de yapıldı.

Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre, panelde, çalışma hayatı ve sendikal haklara ilişkin konular ele alındı.

Panelde konuşan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekerek, kadın üyelerin, sendikal faaliyetlerde daha aktif rol almasının hakların korunması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Toplu İş Sözleşmesi Yasası

Panelde, Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın içeriği ve uygulama süreçleri de ele alınarak, yasanın, çalışanların haklarının güvence altına alınması ve iş barışının sağlanmasındaki rolü vurgulandı. Katılımcılara, yasa kapsamında sahip oldukları haklar ve yükümlülükler hakkında bilgi verildi.

Soru-cevap bölümüyle devam eden panelde, üyeler, çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve merak ettikleri konular hakkında sorular sordu.