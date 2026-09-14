"Çocukların uyku saatleri kademeli olarak düzenlenmeli”

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, hasta çocukların okula gönderilmemesi, okul kayıtları öncesinde çocukların aşı kartlarının bir hekim tarafından kontrol edilerek eksik dozlarının tamamlanması ve uyku saatlerinin kademeli olarak düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, yeni eğitim öğretim yılının başında çocukların bedensel ve ruhsal sağlığının korunmasına yönelik önerilerde bulundu.

Kurum Yönetim Kurulu adına Uzm. Dr. Kerime Can Ertürk yazılı açıklamasında, okul sağlığının sağlık çalışanları, aileler, öğretmenler, okul yönetimleri ve ilgili bakanlıkların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Ertürk, okul kayıtları öncesinde çocukların aşı kartlarının hekim tarafından gözden geçirilmesini, eksik dozların tamamlanmasını, okul çağı rapel aşıları ile ergenlik döneminde uygulanan HPV aşısının ihmal edilmemesini önerdi.

Özellikle kronik hastalığı olan çocuklara sonbaharda mevsimsel grip aşısı yaptırılmasının ve toplumsal bağışıklığın korunmasının önemine işaret eden Ertürk, toplumsal bağışıklığın korunmasının yeniden yayılma potansiyeli taşıyan hastalıklara karşı en güçlü savunma olduğunu hatırlattı.

“Hasta çocuk okula gönderilmemeli”

Ateş, kusma, ishal veya belirgin halsizliği bulunan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini kaydeden Ertürk, ailelerin çocuklarını evde dinlendirebilmesi için işyerleri ve okul yönetimlerinden anlayışlı bir tutum benimsemelerini talep etti.

Dr. Ertürk, el hijyeni alışkanlığının okulun ilk gününden itibaren öğretilmesi, sınıfların düzenli havalandırılması ve lavabolarda sabun bulundurulması gerektiğini de belirtti.

Çocukların uyku saatlerinin okul açılmadan önce, her gün 15-30 dakika öne çekilerek kademeli biçimde düzenlenmesini isteyen Ertürk, yatak odalarında televizyon, tablet ve telefon bulundurulmamasını tavsiye etti.

“Kahvaltı atlanılmamalı, okul kantinlerinde sağlıklı seçenekler bulundurulmalı”

Kahvaltının atlanmaması gerektiği vurgulayan Ertürk, şekerli içecekler, hazır atıştırmalıklar ve enerji içeceklerinin tüketiminin ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini kaydetti.

Uzm. Dr. Ertürk, okul kantinleri ile okul çevresindeki satış noktalarında sağlıklı seçeneklerin bulundurulması ve denetimlerin düzenli şekilde ve hassasiyetle yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Astım, tip 1 diyabet, epilepsi ve besin alerjisi bulunan öğrenciler için okul ile aile arasında yazılı bir bakım planı oluşturulması gerektiğini belirten Ertürk, anafilaksi riski taşıyan çocukların adrenalin otoenjektörlerinin okulda ulaşılabilir tutulması ve öğretmenlerin bunların kullanımı konusunda eğitilmesi çağrısı yaptı.

“Karın, baş ağrısı gibi yakınmalar kaygı ifadesi olabilir”

Dr. Ertürk, okula başlama ve uyum sürecinde kaygı belirtileri görülebileceğini kaydederek, karın ve baş ağrısı gibi bedensel yakınmaların kaygının ifadesi olabileceğine dikkat çekti.

Okulların akran zorbalığı ve siber zorbalık konusunda açık bir politika benimsemesi, çocukların güvenle başvurabileceği bir muhatap bulabilmesi gerektiğini belirten Ertürk, ergenlerde sigara, nargile ve elektronik sigara kullanımındaki artışa ilişkin kaygıları da dile getirerek, ailelere ve öğrencilere riskler konusunda düzenli eğitim verilmesini talep etti.

Okul servislerinde emniyet kemeri kullanılması, yaya geçitlerinde trafik denetimi yapılması, bisiklet ve scooter kullanımında kask takılması konularında duyarlılık çağrısında da bulunan Ertürk, okul çantalarının çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10-15’ini aşmaması ve çift omuz askısıyla taşınmasını önerdi.