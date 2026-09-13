“Çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğiyle büyümesi esastır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yeni eğitim yılı öncesinde mesaj yayınlayarak, ülkenin hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın ve ailesinin ekonomik koşulları ne olursa olsun her çocuğun eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması gerektiğini vurguladı.

İncirli, yarın yaklaşık 200 okulda 60 bin öğrencinin ders başı yapacağını belirterek, “Bugün özel bir gün, yaz tatilinin son günü. Çocuklarımızın ve ailelerin heyecanını hissedebiliyorum” dedi.

Çocukların tatilin son gününde yaşadığı duyguların yaşam boyunca hatırlanacağını ifade eden İncirli, eğitimde fırsat eşitliğinin CTP açısından temel bir ilke olduğunu kaydetti.

İncirli, “Ülkenin hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, ailesi hangi ekonomik imkânlara sahip olursa olsun, her bir çocuğumuzun eğitimde fırsat eşitliği ile büyümesi bizim için esastır” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bugün özel bir gün, yaz tatilinin son günü. Çocuklarımızın ve ailelerin heyecanını hissedebiliyorum. Yarın sabah yaklaşık 200 okulda, altmış bin öğrencimiz ders başı yapacak. yaşında olursak olalım tatilin son gününde yaşanan karmaşık duyguları hepimiz ömrümüzün sonuna kadar hatırlayacağız.

Ülkenin hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, ailesi hangi ekonomik imkanları sahip olursa olsun, her bir çocuğumuzun eğitimde fırsat eşitliği ile büyümesi bizim için esastır. Coğrafi engellerin, maddi imkansızlıkların ya da sosyal farklılıkların hiçbir çocuğun hayallerine ve potansiyeline sınır koymasına izin veremeyiz.

Bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi belediyelerinin eğitime yaptığı yatırımlar bu anlayışın en somut ifadesidir. Elbette eğitimi yönetmek Eğitim Bakanlığı’nın asli görevidir ama çocuklar hepimizindir. Belediyelerimizin, yeni okul ve dersliklerin kazandırılmasından mevcut okulların bakım ve onarımına, altyapının geliştirilmesinden öğrencilerin burs, kırtasiye, okul çantası ve eğitim materyali ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar birçok alanda ortaya koyduğu çalışmalar, “Çocuklarımız hepimizin sorumluluğudur” anlayışımızın ürünüdür.

Belediyelerimizin eğitime verdikleri, gurur duyduğumuz destek ve hizmetlerin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum:

Çatalköy Esentepe Belediyesi:

Çatalköy’e, 2.000 metrekare büyüklüğünde, 19 derslikli ve modern basketbol sahasıyla yeni bir okul, 4 yaş grubu için 3 yeni derslik ve çocuk parkı kazandırıldı. Esentepe’de 1650 metrekare büyüklüğünde, 14 derslikli yeni ilkokul binası tamamlanma aşamasına geldi. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara her yıl yüzlerce okul çantası, üniforma, çalışma kitapçıkları ve eğitim setleri sağlandı. Çocuk parkı ve basketbol sahası da hizmete girdi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi:

2023-2026 eğitim dönemlerinde yasal olarak eğitime aktarılması gereken 3.2 milyon TL iken, Değirmenlik Akıncılar Belediyemiz 108.6 milyon TL yatırım ve destek sağladı. Yasal yükümlülüğünün 33 katından fazla. Belediyemiz, 15 derslik, 3 çok amaçlı salon ve 12 idari odadan oluşan ek derslik binaları inşa etti, dört yılda altyapı, oyun grupları ve çevre düzenlemesine 7.7 milyon TL’nin üzerinde, ilkokul öğrencilerinin 23 Nisan kıyafetlerine ise 4.8 milyon TL katkı sağladı. 2025–2026 eğitim döneminde bölgede ikamet eden 462 üniversite öğrencisine 15.8 TL burs desteği verdi.

Dikmen Belediyesi:

2023-2026 eğitim dönemlerinde yasal olarak eğitime aktarılması gereken 2.4 milyon TL iken, Dikmen Belediyemiz eğitime 15.1 milyon TL yatırım yaptı. Yasal yükümlülüğünün 6 katından fazla. Dikmen İlkokulu’na 6 yeni derslik kazandırdı. İlkokul ve ana okul öğrencilerimizin 23 Nisan Çocuk Bayramı kıyafetleri için 2.4 milyon TL, okul kıyafetleri için 3.4 milyon TL katkı verdi.

Gazimağusa Belediyesi:

2026–2027 eğitim yılı için bölgedeki okullara yönelik yaklaşık 28 milyon TL’lik kaynak öngörüldü. Yasal olarak eğitime aktarılması gereken yaklaşık 3 milyon TL iken, Mağusa Belediyemiz’in eğitime ayırmayı öngördüğü kaynak yasal yükümlülüğün 9 katından fazla. Polat Paşa İlkokulu ve Gazimağusa Ticaret Lisesi’ne yeni derslik yapımları sürüyor. Bölgedeki tüm okullarımızın spor karşılaşmalarının taşımacılığını da belediyemiz ücretsiz olarak gerçekleştirmektedir.

Girne Belediyesi:

Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda yaklaşık 350 metrekarelik üç bina; iki sınıf, resim odası ve depolar ile oyun grubu, mini futbol sahası, yürüyüş alanı ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi. Şht. Hasan Cafer İlkokulu’nda 150 metrekarelik iki yeni derslik ve hademe odası yapıldı. Anafartalar Lisesi’nde sahne, ana giriş, yağmur suyu hattı ve asfaltlama işlemleri tamamlandı. Oğuz Veli Ortaokulu ve Girne Maarif Anaokulunda kapsamlı alt yapı çalışmaları yapıldı. Özel eğitim okulları da bu çalışmalara dahil edildi. Burslar sağlandı.

Lefke Belediyesi:

Belediyemiz yasal yükümlülüğünün ötesinde okullara doğrudan destek sağladı. Kapsamlı alt yapı çalışmalarının yanı sıra öğrencilere okula hazırlık yardımları da gerçekleştirdi. Yasal olarak eğitime aktarılması gereken miktar 702 bin TL iken 2.7 milyon TL katkı sağlandı. Yasal yükümlülüğün 3 katı.

Mesarya Belediyesi:

Yasal olarak eğitime aktarılması gereken 268 bin TL iken Mesarya Belediyemizin okullara ve eğitime sağladığı toplam katkı 5.3 milyon TL’ye ulaştı. Yasal yükümlülüğün 20 katı. Belediyemiz, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ve okul öncesi, Vadili-İnönü İlkokulu ve İnönü Şubesi, Dörtyol İlkokulu, Eşref Bitlis İlkokulu ve Polat Paşa Lisesi’nde tamir, tadilat, boya, çatı ve çardak yapımına, beton ve blok duvar çalışmalarından bahçe ve çevre düzenlemelerine kadar kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

Yerel yönetimlerde ortaya koyduğumuz bu irade, merkezi yönetimde uygulayacağımız eğitim politikasının da temelini oluşturacak. Çünkü bize göre eğitim ülkenin en stratejik yatırımıdır. Yerelde başardık, şimdi tüm ülkede başarmaya geliyoruz.

Çocuklarımıza, gençlerimize, öğretmenlerimize başarılar dilerim.