Kazada yaralanan sürücü yoğun bakıma alındı
Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 37 yaşındaki Mehmet Raşit Aşan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.
Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 37 yaşındaki Mehmet Raşit Aşan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14.50 sıralarında meydana geldi.
Mehmet Raşit Aşan yönetimindeki YH 457 plakalı salon araç, Atatürk Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan VS 018 ve VG 722 plakalı araçlara çarptı.
Kaza sonucu araçta sıkışan Aşan, Güzelyurt İtfaiyesi ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aşan’ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
FOTOĞRAF: TURGUT ERGEL