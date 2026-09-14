İskele Long Beach sahil güzergahında yol aydınlatma sisteminde bakım onarım çalışması yapılacak

Karayolları Dairesi, Mağusa-İskele ana yolunun İskele Long Beach sahil güzergahında bugünden itibaren, yol aydınlatma sistemlerinde bakım onarım çalışması yapılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi'nden yapılan duyuruda, 18 Eylül'e kadar devam edecek çalışmalar süresince sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiyesinde bulunuldu.