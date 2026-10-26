Brezilya'da Lula yeniden devlet başkanı seçildi

Brezilyalılar, yeni devlet başkanlarını seçmek için 25 Ekim Pazar günü sandık başına gitti. Başa baş geçen yarışı, görevdeki Lula da Silva'nın kazandığı ve yeniden devlet başkanı seçildiği ilan edildi.

Görevdeki 80 yaşındaki solcu Luiz Inácio Lula da Silva ile 45 yaşındaki sağcı senatör Flávio Bolsonaro arasında yarış başa baş sürdü.

Brezilya Yüksek Seçim Kurulu, oyların yüzde 98,7'sinin sayıldığını ve Lula'nın matematiksel olarak seçimi kazandığını duyurdu.

Lula oyların yüzde 51,75'ini alırken, Bolsonaro yüzde 48,25'ini aldı. Brezilya'da 160 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Sonuçların gelmesiyle Lula taraftarları Sao Paulo sokaklarında kutlamalar yapmaya başladı.

Böylece Lula da Silva, dördüncü kez bu göreve seçilmiş oldu.

Flávio Bolsonaro, 2022'deki son seçimi kaybettikten sonra darbe planlamak suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılan eski sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu.

Bolsonaro, 4 Ekim'deki ilk tur oylamada birinci sırada yer almasının ardından bu seçimin favorisi olarak görülüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump ilk turdaki sonucu "çok büyük" bir zafer olarak nitelendirmişti. Lula ise ABD'yi "seçimlere müdahale etmekle" suçlamıştı.

İlk turda Bolsonaro'nun oyları beklenenin üzerinde gelmişti. Bu da ikinci turda Bolsonaro'yu avantajlı hale getirmişti çünkü ilk turda elenen diğer bazı adaylar sağcı alternatiflerdi.

Latin Amerika'nın büyük bölümü Trump yönetimiyle uyumlu sağcı devlet başkanlarını seçmiş durumda. Brezilya'da ise ikinci tur, Latin Amerika'nın en büyük ülkesi ve ekonomisinin bu yola girmesine engel olmuş görünüyor.

ABD'ye 'seçimlere müdahale' suçlaması

Bolsonaro'nun ilk turdaki zaferinden sonta Lula'nın destekçileri, katılım oranını artırmak amacıyla onun lehine büyük mitingler düzenledi.

24 Ekim Cumartesi günü Lula, Rio de Janeiro'daki Copacabana Plajı'nda toplanan büyük kalabalığa, bu seçimin bir "egemenlik" meselesi olduğunu ve insanların Brezilya bayrağını öpen kişiyle Amerikan bayrağını öpen kişi arasında seçim yapacağını söyledi.

Lula yönetimi, ABD'yi Brezilya seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Washington ise bu iddiayı "temelsiz" olarak nitelendirdi.

Lula, "basit bir nedenle" seçimi kazanacağı iddiasında bulundu: "Halkın değişim istediği doğru, ancak halk ilerlemek istiyor. Geriye gitmek istemiyor."