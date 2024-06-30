İsviçre’de mahsur kaldılar
İsviçre'ye okul gezisine çıkan bir grup Kıbrıslı öğrenci, yoğun yağışlar nedeniyle bir köyde mahsur kaldı.
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İsviçre'ye okul gezisine çıkan bir grup Kıbrıslı öğrenci, yoğun yağışlar nedeniyle bir köyde mahsur kaldı.
Okul gezisine katılan grubun Pazar günü adaya dönmesi bekleniyordu.
Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Theodoros Gotsis, gerekli tedbirlerin alındığını, elektrik kesintisine ve zemin katın sular altında kalmasına rağmen öğretmenler ve öğrencilerden oluşan 71 kişinin otellerinde güvende olduğunu söyledi.
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Etiketler : isviçre, Kıbrıs Türk