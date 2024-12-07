İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları Berlin'de protesto edildi

Berlin'deki Filistin derneklerince düzenlenen gösteride yüzlerce kişi Filistin ve Lübnan ile dayanışma göstermek ve İsrail’in Gazze'ye ve Lübnan’a saldırılarını protesto etmek için Charlottenburg ilçesindeki Adenauer Meydanı'nın yakınında toplandı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine Almanca, Arapça ve İngilizce sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail'e olan desteğinden dolayı Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a tepki gösterdi.

Protestoda, "Filistinlilere karşı terörü durdurun, İsrail'i silahlandırmayı bırakın", "Gazze'de soykırımı durdurun", "İşgale son verin" ve "Çocukların toplu mezarları üzerine kutsal topraklar inşa edemezsiniz" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Bazı göstericiler Gazze'de İsrail tarafından öldürülen çocuklara dikkati çekmek için temsili oyuncak bebeklerle eyleme katıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, göstericilere eylemin düzenlendiği yerde yaya kaldırımına çıkmamaları konusunda uyardı. Ancak gösteri için tahsis edilen alan küçük olduğu için polis zaman zaman göstericileri geriye itti. Bu sırada polis ile eylemciler arasında gerilim yaşandı.

Polis Filistin'e destek yürüyüşlere yasak getiriyor

Eylemin organizatörlerinden Ali Chteiwia AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berlin'de Filistin'e destek gösterilerine engeller çıkarıldığına işaret ederek, "Berlin'deki durum çok zor. Yaklaşık 4 haftadan bu yana yürüyüş şeklinde düzenleyeceğimiz gösteriler yasaklanıyor." dedi.

Bundan dolayı şimdi mitingler yaptıklarını söyleyen Chteiwia, "Şimdi bile bu mitingi şeytanlaştırmak için bir sebep aranıyor. Bir inşaat alanının ortasında olmamıza rağmen güya yaya geçidini engelliyormuşuz. Burada (polis tarafından) bu etkinliği sonlandırmak için bir neden arandığı hissediliyor." diye konuştu.

Öte yandan eylemin düzenlendiği alana yakın yerde bir grup, İsrail bayrakları taşıyarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı.