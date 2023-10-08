İsrail'e uçuşlar durdu

Başta Amerika, Fransa, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok ülkeden Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanına seferler geçici olarak durduruldu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, pazartesiye kadar İsrail'e uçmayacaklarını açıkladı. Paris ve Lyon'dan uçuşlarsa haftanın ilk gününde de yapılmayacak.

Polonya ve İspanya'nın önde gelen hava yolu şirketleri de güvenlik durumu iyileşene kadar İsrail'e uçmayacaklarını açıkladı.