İsrail, Kıbrıs'a seyahati yasakladı

İsrail’in, Güney Kıbrıs’ı kırmızı kategorideki ülkeler arasına yerleştirme kararı aldığı, İsraillilerin Kıbrıs’a seyahatlerini yasakladığı bildirildi.

Alithia ve Haravgi’ye göre İsrail Bakanlar Kurulu tarafından alınan seyahat yasağı 25 Temmuz’dan 30 Temmuz’a kadar geçerli olacak.

Güneydeki Otelciler Birliği (PASİKSE) Genel Müdürü Filokipros Rusunidis, Kıbrıs’ın kırmızı kategoriye alınması ve seyahatin yasaklaması neticesinde rezervasyon iptalleri beklediklerini söyledi, bu kararı “turizme yeni bir darbe” diye niteledi.