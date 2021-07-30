İsrail Cumhurbaşkanı ile eşi üçüncü doz Biontech aşısını oldu

İsrail'de nüfusun büyük çoğunluğuna iki doz Biontech-Pfizer aşısı yapılmasına rağmen coronavirüsün Delta varyantının yayılması karşısında üçüncü doz kampanyası başlatılması, dünyadaki ilk uygulama oldu. Başbakan Naftali Bennett'ın dün "Anne babalarınızı, büyükanne büyükbabalarınızı arayın, üçüncü doz aşıyı olmalarını sağlayın" çağrısıyla açtığı 60 yaş ile üstüne üçüncü doz kampanyasına ilk uyan 60 yaşındaki Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu.

'Normale dönüş için'

Tel Aviv yakınındaki Ramat Gan'da eşiyle birlikte üçüncü dozu vurduran Herzog, "İsrail'de hayatın bir an önce normale dönebilmesi için pekiştirme aşısına başlıyoruz" dedi.

'Yeni mitzva'

Cumhurbaşkanı Herzog'a eşlik eden Başbakan Bennett da "İsrail, 60 yaş ve üzeri için üçüncü dozun uygulanmasına öncülük ediyor. Pandemiyle mücadele küresel bir mücadeledir. Kovid'i yenmemizin tek yolu birlikte hareket etmektir" diyerek ekledi:

"Bugünden itibaren yeni bir mitzva var: Babalarınızı ve annelerinizi aşılamak."

Bennett, İsrail'in kampanyadan elde edeceği tüm veri ve bilgileri dünyayla paylaşma sözü verdi.

İsrail'in kendisini deneme sahasına dönüştürdüğü aşı etkinliğini pekiştirmek için üçüncü doz kampanyasının sonuçlarına göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de bu yönde karar verebilir.

Ekonomiyi mahveden kapanmalara mahal bırakmamayı amaçlayan kampanyanın başlamasının arifesinde, Bennett, İsrail'in bağışıklığı baskılanmış 2 bin kişiye ciddi bir yan etki görülmeksizin üçüncü doz verdiğini de söyledi.

Yaşlılara ilk doz yapılalı 6 ay oldu

9.3 milyonluk nüfusunun yüzde 57'sine iki doz Biontech-Pfizer aşısı yapmış olan İsrail, dünyada aşılama şampiyonu konumunda. Nüfusun en savunmasız kesimi olan yaşlılara ilk doz aşı aralık-ocak-şubat aylarında yapılmıştı. Ancak Delta varyantı yayıldığından beri, sağlık bakanlığı, Biontech-Pfizer aşısının etkinliğinde ve hastalığa karşı koruma sağlamasında düşüş görüldüğüne dair iki kez açıklama yaptı.

İsrail'de birkaç ay önce günde birkaç tane bildirilen yeni vaka sayısı 2 bini geçmiş durumda, yaklaşık 160 kişi ağır vaka olarak hastanelerde tedavi görüyor.