Island Seeds,“Başlangıçlar” ile Lefkoşa Uluslararası Festivali sahnesindeydi

Murat OBENLER

Dayanışma Evi (H4C) ile onun altında oluşturulan “United by Sound” programının yaratıcı yönetmeni Lefteris Moumtzis’in koordinasyonunda Kıbrıs’ın ara bölgesinde bir araya gelen 8 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençten oluşan müzik kollektifi Island Seeds, merakla beklenen ilk albümleri “Beginnings” ile başkentin önemli organizasyonlarından olan Lefkoşa Uluslararası Festivali’nde sahne aldılar.

29 Kasım Çarşamba gecesi saat 20:30’da Lefkoşa’nın güneyindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahne alan topluluk Lefkoşa'nın ara bölgesindeki başıboş bir kedinin maceralarını mizahi bir şekilde ele alan, grubun doğduğu yerdeki isimleri, sokakları ve binaları bir araya getiren ilk single'ları "Stray Cat" ile başlayan müzikal yolculuğu müzikseverlerle paylaştı. Özünde Kıbrıslı ama bir o kadar da rahatlıkla dışa dönük olan "Stray Cat" ve albümün tamamı, mizahla ironiyi melodik bir şekilde birleştiren, umut dolu bir kişisel bakış açısıyla oluşturuldu.

Vokal ve gitarda Alexis Sunder,vokalde Ezgi Akgürgen,vokal ve flütte Cemre Arca,elektrik gitarda Alexandra Astreou-Karides, Alexandros Komodromos, elektrik bass gitarda Arman Tatlıcıoğlu ve vurmalılarda Ulaş Öğüç’ten oluşan kadro ile sahneye çıkan Island Seeds başarılı performansları ile alkış alırken grup adına Alexis Sunder, H4C’a,Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Lefkoşa Uluslararası Festivali ve albüme katkı koyan herkese teşekkür etti.

Akdeniz'in ve Kıbrıs’ın kökleri,aşkları,ruhsal ve fiziksel yolculuları sahneye yansıdı

Kolektifin Kıbrıs'ta yaşarken yaşadığı gerçeklikten ilham alan, ruhsal dünyalarından serpiştirilmiş melodiler, saykodelik ritimler ve ezoterik şarkı sözlerinden yola çıkan Island Seeds ve onların “Akdeniz Ruhu” sesi, adanın müzik sahnesinde yaratıcı işbirliklerinin faydalarını doğrulayan yeni bir bakış açısıdır. Gecenin açılışında konuk sanatçı olarak sahneye çıkan Nama Dama da kendine özel setler ve hikayelerle zenginleştirdiği programı ile müzikseverlere farklı bir deneyim sundu.

İsland Seed’in “Beginnings” albümüne instagram, youtube ve islandseedscy@gmail.com adresinden ücretli olarak ulaşılabilecek.