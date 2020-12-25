İskele'de yeni kararlar: Hafta sonu tüm işletmeler denetlenecek
İskele İlçe Emniyet Kurulu, Coronavirüs ile mücadele konusunda yeni kararlar üretti.
İskele İlçe Emniyet Kurulu, Coronavirüs ile mücadele konusunda yeni kararlar üretti.
İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında, İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İlçe Emniyet Kurulu toplantısında alınan kararlar şöyle:
“26 ve 27 Aralık 2020 tarihlerinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi-Kaymakamlık - İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerle işletmelerin Covid-19 tedbirlerine yönelik denetlemeler yapılması.
Covid-19 vaka ve temaslıları ile ilgili Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinden düzenli olarak vakaların İlçe Emniyet Kuruluna bildirilmesinin istenmesi.
Daha önce Covid-19 tedbirleri ilgili denetimin yapılıp uyarı yapılan ve tedbirlere uymayan işletmelere yapılacak denetimde ceza uygulanması.”