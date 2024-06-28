İskele’de Pazar günü bisiklet yarışı gerçekleştiriliyor

Geleneksel 52’inci İskele Festivali kapsamında, 30 Haziran 2024 Pazar günü, saat 16:30’da Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından bisiklet yarışı gerçekleştiriliyor.

Belirtilen tarih ve saatte düzenlenecek bisiklet yarışı İskele Meydanı’nda başlayıp, Geçitkale-Ulukışla-Gazimağusa Anayolu-Dörtyol-Mutluyaka-Salamis Yolu ile Lokum Çemberi güzergahı takip edilerek, İskele Meydanı’na gelinecek ve yarış sona erecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bisiklet yarışı güzergahı üzerinde, bisikletli sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından araç trafiğine kapatılacak.

Polis, yarış süresinde bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.