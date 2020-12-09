İskele’de kanunsuz eski eser tasarrufu: 1 tutuklu

İskele'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 14:00 sıralarında, gerçekleştirilen operasyon sonucu Z.D. (E-49)'nin tasarrufunda eski eser olduğuna inanılan toplam 39 parçadan oluşan testi, çömlek vb bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.