İskele'de iş kazası: Yaralı nöroloji servisinde müşahede altına alındı

İskele’de yapımı süren bir sitede çalışan Olugbenga Michael Adetayo (E-45), basamaklardan yukarıya çıktığı sırada sıva yapılmak için kurulan iskele demirine başını çarparak basamaklardan düştü ve yaralandı.

Polis’ten verilen bilgiye göre dün saat 15.00 sıralarında, yaşanan kazada yaralanan Adetayo, Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.