İskele’de iş kazası

Dün saat 13:30 sıralarında, İskele’de yapımı devam eden bir inşaatın 13’üncü katında, merdiven üzerinde çalışan Khurram Shabbır (E-23), elektrik kablosu döşemek için duvar kırdığı sırada tuğladan kırılan parçanın sol koluna çarpması sonucu, dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Shabbir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, sol kolunda kırık olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.