İskele’de iş kazası
İskele’de yapımı devam eden bir inşaatın 13’üncü katında çalışan Khurram Shabbır, dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
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Dün saat 13:30 sıralarında, İskele’de yapımı devam eden bir inşaatın 13’üncü katında, merdiven üzerinde çalışan Khurram Shabbır (E-23), elektrik kablosu döşemek için duvar kırdığı sırada tuğladan kırılan parçanın sol koluna çarpması sonucu, dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Shabbir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, sol kolunda kırık olduğu tespit edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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