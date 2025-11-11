İskele’de darp; bir tutuklu

İskele’de bir restoranın ön kısmında, T.K (E-36), maaşını istediği gerekçesiyle İ.H.D’ye (E-20) küfür etti, restorandan aldığı bıçağı korkutmak maksatlı taşıyıp, şahsı göğsünden iterek darp etti.

Polis basın bültenine göre, dün akşam meydana gelen olayda T.K. tutuklandı.

Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da dün H.K.(E-52) alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada (nefes örneği vermeyi reddetti), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İkamet izinsiz beş kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklandı.

Demirhan’da bir süpermarkette hırsızlık

Demirhan’da 5 Kasım’da bir süpermarkete müşteri olarak giden K.B.(E-22) markette satışa sunulan toplam bin 132.59 TL değerindeki muhtelif kozmetik ve gıda ürünlerini alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tutuklandı.