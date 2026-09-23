“Kıbrıs Türk halkı yönetime geliyor”

CTP Grup Başkanvekili Asım Akansoy, UBP’li bakan ve milletvekillerinin peş peşe yaptıkları açıklamalarla polemik yaratmaya ve tartışmalar üzerinden siyasi pozisyon almaya çalıştığını belirterek, “Hiçbir polemik, hiçbir açıklama ve hiçbir siyasi manevra ülkede yaşanan gerçekleri değiştiremez. Gerçekleri tahrif etmek, gerçekleri ortadan kaldırmaz” dedi.

Akansoy yaptığı açıklamada, seçim öncesinde bu tür siyasi hamlelerin yapılabileceğini ifade ederek, ülkede yaşanan sorunlara dikkat çekti. Kamuoyu araştırmalarının önemine vurgu yapan Akansoy, bilimsel yöntemlerle yapılan her araştırmanın toplumun önlerine koyduğu bir ayna olduğunu söyledi.

CTP’nin yaptırdığı kamuoyu araştırmalarına da değinen Akansoy, “Bizim yaptırdığımız araştırmalar da bize çok açık bir gerçeği gösteriyor: Kıbrıs Türk halkı bugün yaşadığı ağır sorunların nedenlerini ve bu sorunların sorumluluğunun kimde olduğunu görüyor” ifadelerini kullandı.

“Artık rakamlarla polemik yapmanın anlamı yoktur”

Ülkede yaşanan ekonomik ve toplumsal sorunları sıralayan Akansoy, yurttaşların geleceği göremez hale geldiğini, sofralarına koydukları gıdanın güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti.

Kaçak ve sağlıksız et ile kaçak zeytinyağına ilişkin endişelere ve gıda denetimlerinin yetersizliğine yönelik eleştirilere işaret eden Akansoy, kamu maliyesi, eğitim ve alım gücü konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Akansoy, “İnsanlarımız yarını göremez hale geldiyse, sofralarına koyduğu gıdanın güvenliğinden endişe ediyorsa, kaçak ve sağlıksız etten, kaçak zeytinyağından korkuyorsa, gıda denetimlerinin yetersizliğini dile getiriyorsa; kamu maliyesi sürdürülemez bir noktaya gelmiş, okullarda öğretmen yoksa, konteyner sınıflar normalleştirildiyse, alım gücü ciddi biçimde gerilemiş ve insanlar geçim derdine düşmüşse, artık rakamlarla polemik yapmanın anlamı yoktur” dedi.

“Biz at yarıştırmıyoruz, bir halkın geleceğini konuşuyoruz”

Siyasetin ölçüsünün çıkarılan yasa, yapılan açılış veya düzenlenen törenlerin sayısı olmadığını kaydeden Akansoy, esas olanın bunların insanların yaşamında yarattığı sonuç olduğunu ifade etti.

“Biz at yarıştırmıyoruz. Bir halkın geleceğini konuşuyoruz” diyen Akansoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesele kaç yasa çıkarıldığı, kaç açılış yapıldığı ya da kaç tören düzenlendiği değildir. Mesele, bütün bunların insanların hayatında ne değiştirdiğidir. Siyasetin ölçüsü; yapılanların sayısı değil, toplumda yarattığı sonuçtur.”

“Siyaseti makam odalarından değil, halkın içinden yapıyoruz”

CTP’nin sürekli sahada olduğunu belirten Akansoy, yurttaşlarla buluştuklarını, sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan dinlediklerini söyledi.

Akansoy, “Biz sürekli sokaktayız. İnsanlarımızla buluşuyor, onları dinliyor, sorunlarını ve önerilerini doğrudan kendilerinden öğreniyoruz. Çünkü biz siyaseti makam odalarından değil, halkın içinden yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Siyasi hedeflerinin makam olmadığını dile getiren Akansoy, “Bizim derdimiz sandalye değildir. Koltuk değildir. Makam değildir. Bizim derdimiz bu ülkenin geleceğidir. Bu ülkeyi hep birlikte yönetmek ve ayağa kaldırmaktır” dedi.

“Kıbrıs Türk halkı artık değişim istiyor”

Kıbrıs Türk toplumunun değişim istediğini söyleyen Akansoy, dürüst, şeffaf, hesap verebilir, liyakati esas alan ve programa dayalı bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu kaydetti, “Biz bu sorumluluğa hazırız” ifadelerini kullandı.

Kamu yönetiminden ekonomiye, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan üretime kadar her alanda yeniden düzen kuracaklarını söyleyen Akansoy, “Ayakları yere basan, güçlü, kararlı, etkin ve sonuç üreten bir yönetim anlayışını bu ülkeye kazandıracağız” dedi.

“Kıbrıs Türk halkı yönetime geliyor”

Akansoy açıklamasının devamında, mevcut yönetim anlayışının değişeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı yönetime geliyor. Ve bu ülkeyi yıllardır aynı anlayışla yönetmeye çalışan zihniyet değişecek. Yeni bir dönem başlayacak. Yeni bir yönetim anlayışı gelecek. Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğine yeniden sahip çıkacak.”