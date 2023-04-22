İşçi yatı evinde “yaralama ve ciddi darp”tan bir kişi tutuklandı

Alayköy Sanayi Bölgesinde kalmakta oldukları işçi yatı evi içerisinde aralarında çıkan tartışmada ev arkadaşını darp eden ve yaralayan 27 yaşındaki kişi tutuklandı.

Polis, dün saat 18.00 sıralarında, Alayköy Sanayi Bölgesinde kalmakta oldukları işçi yatı evi içerisinde F.T.’nin (E-27), aralarında çıkan tartışma neticesinde, tasarrufunda bulundurduğu nargile çubuğunu, ev arkadaşı Yusuf Yeter’in kafasına ve vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini ve yine tasarrufunda bulunan tahrayı gelişi güzel sallaması neticesinde de adı edileni sağ kolundan yaraladığını bildirdi.

Olayda yaralanan Yusuf Yeter kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. F.T. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Mağusa ve Girne’de kasti hasar olayları

Polisten yapılan açıklamaya göre 18 Nisan’da, Gazimağusa’da G.Ç. (E-22), “kendisine ilgi göstermeyip arkadaş olmayı kabul etmediği” gerekçesi ile bir kadın şahsın kullanımında bulunan aracın kaportası üzerine boya dökmek ve sert bir cisimle kaportasını çizmek suretiyle hasara uğrattı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Bugün, saat 00.30 sıralarında, Girne’de, U.Ö.’nün (E-21), Kurtuluş Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait aracın ön camına, “ortada herhangi bir sebep olmadığı halde” eli ile kasten vurmak suretiyle araç camının kırılmasına sebep olduğu belirtildi. Söz konu şahıs tutuklandı.