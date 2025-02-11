İş insanı Asil Nadir toprağa verildi
Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden iş insanı Asil Nadir, Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
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Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden iş insanı Asil Nadir, Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Nadir Şirketler Grubu binası önündeki törenin ardından Nadir’in cenazesi Suat Günsel Camii’ne getirildi.
Nadir’in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Nadir’in ailesi ve sevenleri katıldı.
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Etiketler : ASİL NADİR