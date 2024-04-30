İş, emek, özgürlük!

Serap ŞAHİN

Dünya genelinde her yıl işçi haklarının kutlandığı gün olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda; emekçiler YENİDÜZEN’e içini döktü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, daha adil maaşlar ve insanca çalışma şartlarından bahsetti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde işçi hakları konusunda sınıfta kalındığına dikkat çeken emekçiler, çalışanlara sadece bir gün değil, her gün değer verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dünyanın farklı bölgelerindeki çalışma şartlarıyla ilgili örnekler veren emekçiler, işçi hakları konusunda gelişme ve iyileşmenin şart olduğunu belirterek, hükümetin bu konuda çalışma ve denetleme yapması gerektiğini ifade ettiler.

1 Mayıs’ın işçilerin kutlayamadığını ancak işverenlerin piknik yaptığını belirten emekçiler, “1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı ancak devlet dairesinde geçerlidir” şeklinde konuştular.

Aydeniz Özberk (Sekreter): Ülke olarak işçi hakları konusunda yeterli değiliz

“Karşılıklı, yani hem işçinin hem işverenin hakkı korunmalı diye düşünüyorum. İşçiye de gerekli tüm sosyal haklar verilmeli. Bence ülke olarak işçi hakları konusunda yeterli bir durumda değiliz ve geliştirilmesi gereken çok şey var. Çalışma saatleri anlamında hem maaşların ödenmesi konusunda Türkiye’den bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum. Bugün çalışıyoruz. Ancak mesai olarak ödememizi alacağız. İşçiler tek bir gün hatırlanmamalı ve emeklerinin karşılığını almalılar diye düşünüyorum. Sadece bir gün hatırlanmak çok bir anlam ifade etmiyor. Bunun bir felsefeye yayılması gerekiyor.”

Mustafa Kemal Akbaş (Satış Danışmanı): Günümüz patronları sömürgecilik zihniyeti ile yaşıyor

“Emekçilerimize daha fazla değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece bir gün hatırlanmaması gerekiyor. İsveç’te bunun örnekleri var mesela. İşyerlerinde haftanın 1 günü kapatılma zorunluluğu var. Bence bu bütün dünyada olmalı. Çünkü günümüz patronları sömürgecilik zihniyeti ile yaşıyor. Kıbrıs, Türkiye’ye kıyasla işçi hakları konusunda daha iyi. Ama çok fazla göçmen olduğundan dolayı da yerli çalışanların değeri bilinmiyor. Çalışma saatleri asgari olarak 8 saat ama gözlemlerime göre genel olarak 8 saat çalışılmıyor. Bununla ilgili hükümetin çalışma ve denetleme yapması gerektiğini düşünüyorum.

İsmet Küçük (Terzi): 1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı ancak devlet dairesinde geçerlidir

“1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı ancak devlet dairesinde geçerlidir. Özel sektöre geçerli değildir. Bütün özel sektörlerin hepsi çalışır. Çalışmazsa ertesi gün işsiz kalır. Çalıştığında da ek mesai almaz. 11 yaşımdan beri çalışıyorum. Hiçbir zaman ne tatil, ne bayramım olmadı. Bu konuda hükümet hiçbir şey yapamaz. Emekçiler haklarını her zaman arasın. Yoksa kimse ‘al bu senin hakkın’ demez”

Ömer Hatunoğlu (Berber): İşçi yine çalışacak, işveren piknik yapacak

“Ülke olarak işçi hakları konusunda kötü durumdayız. İşçinin de Allah yardımcısı olsun. Asgari ücretle çalışan biri geçinemez. Kiralar 10-20 bin TL arası. Asgari ücret 24 bin TL. Bugün zaten işçi yine çalışacak, işveren piknik yapacak. İşçi zaten et, tavuk alamıyor. İşverenler çalışmıyor bugünde işçiler çalışıyor. Hükümet bu konuda bir şey yapmıyor kendi derdine düşmüş ama sendikaların yapması lazım. Allah sonumuzu hayretsin gidişat kötü. Şartlardan dolayı yerli işçi Avrupa’ya gidiyor, buradakiler de üçüncü ülke vatandaşlarını çalıştırıyor.”

Ahmet Felek: (Pazarlamacı): İşverenler emekçilerine değer verirse çalışanlar daha huzurlu ve mutlu olabilir

“İşçi hakları konusunda bence sektörden sektöre değişiyor. Ben şu an bekâr olduğum ve geçindirmekle yükümlü bir ailem olmadığı için bir şekilde kendime vakit ve para ayırabiliyorum. Ama çocuğu ve eşi olanlar için geçinmek daha da zor. Maaşlara da zam geldiğinde, her şeye zam geldiği için bu ülkede zammın da pek bir anlamı yok. İşverenler emekçilerine değer verirse, herkes çalıştığı yerde daha huzurlu ve mutlu olabilir diye düşünüyorum.”

Ahmet Pehlivan (Makinist): 8 saatin üzerinde çalışıp da az maaş almak çok yanlış

“İşçi ve Emekçi Bayramı’nda tatil yapmak bizim en doğal hakkımız. Biraz dinlenmemiz lazım. Bizim de bir günümüz olsun istiyoruz. Gelirler giderleri tam karşılamıyor. Ev kiraları ve gıdayı hesapladığınızda hiçbirimizin aldığı bizi kurtarmıyor. 8 saatin üzerinde çalışıp da az maaş almak bence çok yanlış. İdeal olanı en fazla 8 saattir. Asgari ücret yükseldiğinde, piyasa yükselmese daha iyi olacak. Umarım her şey düzelir.”