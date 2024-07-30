Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, YENİDÜZEN'in bugünkü manşetine bağlı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'na bir takım sorular yöneltti.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunun çok ciddi bir şekilde ele alınmaya ihtiyaç olduğunu belirten Şahali, bu konuda çalışma yapılmadığını söyledi, "Sen kurultay ve dolayısıyla koltuk derdiyle yanıp turuşurken, biz her ölenle ölüyor ve her birinin vebalini boynuna asıyoruz!" ifadelerini kullandı.

YENİDÜZEN, bugünkü manşetinde geçtiğimiz hafta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Barış Erdoğan'ın ailesinin düşüncelerine yer verdi.

"Bugünkü Yenidüzen Gazetesi'nin ilk sayfasını Sadık Gardiyanoğlu'nun gözüne sokuyor ve cevap istiyorum!

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72 milletin yurttaşı emeğini bu memlekete katarken, özellikle nitelikli işgücü gerektiren alanlarda herhangi bir yeterlilik aramayı aklından geçriyor musun?

İşyerlerinin yükümlülüğü olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunu ciddiyetle ele almaya niyetin var mı?

Gerçek İSG önlemleri yerine, "şekli mükemmellik" arayarak, İŞ CİNAYETLERİNİ sıradan bir haber olarak biriktirmek hoşuna mı gidiyor?

İSG konusunda zafiyet gösterenleri hala "cüzi" cezalarla geçiştiriyor musun yoksa?

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Sen kurultay ve dolayısıyla koltuk derdiyle yanıp turuşurken, biz her ölenle ölüyor ve her birinin vebalini boynuna asıyoruz!"

“Gerçeklerin üzerini örtmeye çalışan herkesi sorumlu tutacağız ve yargıya başvuracağız”