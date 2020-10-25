İş cinayeti: 1 işçi can verdi

Ülkemizde iş cinayetleri devlet gözetiminde sürüyor, 1 işçi daha can verdi, polis soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Saat 09:30 sıralarında, Gazimağusa Sanayi Bölgesinde, Gazimağusa'da sakin 39 yaşındaki Mehmet Sait Olgaç, karton fabrikasının damında bulunan eski çinkoları değiştirdiği sırada, çürük polyester çinkoya basması sonucu 4.75 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.



Mehmet Sait Olgaç kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde saat 15:45 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

