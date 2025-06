İrlanda’nın köklü geleneklerinden doğan bir aşk, mücadele, kutlama ve yas hikayesi: Celtic Legends

Gazimağusa kültür sanat festivalinde ilk kez sahne alacak Celtic legends ile gösteri öncesinde bir röportaj gerçekleştirdik...

İrlanda kültürünün kalbinden gelen bir topluluk olarak seyircinizle ilk teması nasıl kuruyorsunuz?

Seyirciyle ilk bağımız müzikle kurulur. Sahnede ilk nota duyulduğunda, insanların yüz ifadeleri değişir. O an hem sahnede hem salonda ortak bir ritim oluşur. Bu, bizim için sihirli bir başlangıç anıdır.

Kıbrıs’ta sahne almak nasıl bir his? Sahne alacağınız Salamis Antik Tiyatrosunu gördünüz mü? Akdeniz coğrafyasında kendimizi çok özel ve çok iyi hissediyoruz. Kıbrıs’ın izleyicisi inanılmaz, dünyada birçok yerde sahne aldık ama adadaki ruh ve ambians zor bulunur cinsten. Çok şanslıyız. Yemekler, hava, deniz…Ada’nın kuzeyindeki ilk gösterimiz. Gerçekten cennet gibi bir yer Kıbrıs adası. Burada olmak bizim için bambaşka derecede özel ve güzel bir deneyim olacak. Salamis Antik Tiyatrosu da muhteşem bir deneyim olacak bizler için.

Gösteriniz sadece bir dans gösterisi değil, aynı zamanda bir hikâye anlatımı. Bu anlatının omurgasını ne oluşturuyor?

Celtic Legends bir zaman yolculuğu aslında. İrlanda’nın köklü geleneklerinden doğan bir hikâye anlatıyoruz. Bu hikâyede aşk, mücadele, kutlama ve yas var. Her dans parçası bu anlatının bir bölümü gibi.

Provalarınızda en çok neye odaklanırsınız? Teknik mükemmeliyet mi, duygusal aktarım mı?

İkisi de eşit derecede önemli. Ama bizce teknik kusursuzluk tek başına yetmez. Duygu, seyirciyle aramızdaki bağı kurar. Dansçılarımıza daima "önce hisset" deriz. Müzisyenlerimiz de aynı şekilde notaların ötesinde bir anlatım taşır.

Ekip ruhu sizin için ne ifade ediyor? Bu kadar yoğun turnelerde motivasyonu nasıl koruyorsunuz?

Birbirimize çok bağlıyız. Aramızda aile gibi bir bağ var. Bu bağ, her şehirde yeniden enerji bulmamızı sağlıyor. Gittiğimiz her yerde birlikte yeni anılar biriktiriyoruz. Turne hayatı yorucu ama aynı zamanda büyüleyici.

Celtic Legends zamanla nasıl evrildi? İlk günkü halinizle bugünü kıyasladığınızda en büyük fark ne oldu sizce?

İlk başta daha yerel ve içe dönüktük. Şimdi ise kültürümüzü dünyaya anlatan bir topluluğa dönüştük. Teknolojinin getirdiği imkânlarla görsel anlatımımız zenginleşti ama özümüz hep aynı kaldı: içtenlik, gelenek ve ritim.

Seyirciden aldığınız en şaşırtıcı ya da unutulmaz tepki neydi?

Brezilya’daki bir gösteride seyirciler ayağa kalkıp dans etmeye başladı. Onlar için ritimler tanıdık gelmişti; kendi kültürlerinden bir parça bulmuş gibiydiler. Bu da gösterdi ki müzik ve dans gerçekten evrensel.

Dünyayı dolaşırken kültürler arası etkileşim size ne öğretti?

Her kültür kendi hikâyesini taşıyor ama duygular evrensel. Neşe, hüzün, heyecan... Bunlar dünyanın her yerinde aynı şekilde yankılanıyor. Celtic Legends olarak bu ortak noktaları bulup sahneye taşımayı seviyoruz.

Sahne arkasında sizi en çok heyecanlandıran an nedir?

Perde açılmadan hemen önceki sessizlik... Kalpler hızlı atar, nefesler tutulur. O an, sahneyle seyircinin birleşeceği bir eşik gibidir. Ve sonra müzik başlar, her şey akar.

İleriye dönük olarak hayalini kurduğu bir yenilik var mı?

İrlanda geleneklerini dijital dünyayla daha fazla buluşturmak istiyoruz. Belki interaktif gösteriler, sanal dans atölyeleri ya da belgesel projeleri... Ama ne yaparsak yapalım, insanlarla doğrudan teması kaybetmek istemeyiz.

Son olarak, ilk kez sizi izleyecek biri için ne söylersiniz?

Hazır olun! Kalbinizin ritmini sahnedeki ayak seslerinde bulabilirsiniz. Bu sadece bir gösteri değil, bir deneyim. Dansın, müziğin ve hikâyenin sizi içine almasına izin verin.