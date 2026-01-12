"İran’da kadınlar baskıcı rejime karşı halk isyanının öncüsü"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, İran’da yaşanan protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, baskıcı ve anti-demokratik rejimin halkı isyan noktasına getirdiğini belirterek, kadınların özgürlük mücadelesinin bugün yaşanan halk hareketinin öncüsü olduğunu vurguladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, İran’da 1979 karşı devrimi sonrası kurulan siyasal İslamcı rejimin, ülkeyi zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına rağmen ağır ekonomik ve toplumsal sorunlara sürüklediğini ifade etti. Yıllardır süren kötü ekonomi yönetimi, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, kurumsal yozlaşma ve halkı cezalandıran baskıcı politikaların toplumsal patlamaya yol açtığını belirten Eylem, halkın bu koşullara karşı ayaklandığını kaydetti.

Eylem, İran ekonomisinin ABD yaptırımları, para biriminin hızlı değer kaybı, düşük iş gücüne katılım oranı ve petrol gelirlerinin halk yerine belirli çevrelere aktarılması nedeniyle giderek kötüleştiğini vurgulayarak, “Sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal baskılarla kuşatılan halk, emperyalist tahakküm, yerel işbirlikçi yönetim ve sermayenin politikalarına karşı haklı bir isyan içindedir” dedi.

Açıklamada, faşist ve baskıcı rejimin özellikle kadınları hedef alan politikalar uyguladığına dikkat çekilerek, kadınların uzun yıllardır süren mücadelesinin bugün yaşanan rejim karşıtı protestoların öncüsü konumuna geldiği belirtildi. 1979 sonrası zorunlu başörtüsü, hukuki ayrımcılık ve baskılara karşı kadınların kararlılıkla direndiğini ifade eden Eylem, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği için yıllardır sokakta olduğunu kaydetti.

Zorunlu başörtüsüne karşı saç kesme, başörtüsü yakma ve kamusal alanda başörtüsünü çıkarma gibi eylemlerin kadınların cesur direnişinin sembolü olduğunu vurgulayan Eylem, Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından yükselen protestoların “Kadın, Yaşam, Özgürlük (Jin, Jiyan, Azadî)” sloganıyla rejime karşı kitlesel bir halk hareketine dönüştüğünü ifade etti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, İranlı kadınları ve İran halkının mücadelesini selamladıklarını belirterek, bilimsel ve laik eğitimin, laik ve demokratik bir toplum yapısının vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Eylem, “Eşitlik, adalet, özgürlük ve bağımsızlık taleplerinin baskı, tehdit ve dini siyasete alet ederek bastırılamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Çürümüş düzenlerin sonsuza kadar var olamayacağını İran kadınları ve halkı tüm dünyaya göstermiştir” ifadelerini kullandı.