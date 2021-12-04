İnşaatın birinci katından düştü, durumu kritik
İskele’de dün inşaatın birinci katında tahta kalıbın üzerinde çalışırken dengesini kaybedip toprak zemine düşen isminin ilk harfleri Ş.A.(E-51) olan kişi ağır yaralandı.
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İskele’de dün inşaatın birinci katında tahta kalıbın üzerinde çalışırken dengesini kaybedip toprak zemine düşen isminin ilk harfleri Ş.A.(E-51) olan kişi ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Ş.A. Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı, bahse konu şahsın hayati tehlikesi bulunuyor.
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