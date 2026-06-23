“Yasa tasarısı sürecine davet edilmedik, kurumsal istişare yapılmadı”

Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve son günlerde tasarı etrafında yürütülen tartışmalarla ilgili açıklama yaparak, bireylerle kurumların birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi adına Genel Başkan Yardımcısı Nesrin Yüceulaş tarafından yapılan açıklamada, Federasyonun söz konusu yasa tasarısının hazırlanması veya değerlendirilmesi süreçlerinin hiçbir aşamasında yer almadığı belirtildi. Açıklamada, Federasyonla herhangi bir görüş alışverişi ya da kurumsal istişare gerçekleştirilmediği ifade edildi.

Buna rağmen, Federasyon bünyesinde gönüllü olarak görev yapan bir kişinin kendi mesleki kapasitesi çerçevesinde sunduğu profesyonel hizmetlerin, kurumun resmi görüşü veya tutumu gibi yansıtılmasının doğru olmadığı kaydedildi. Bu yaklaşımın kurumsal gerçekliği çarpıttığı ve adil olmadığı savunuldu.

Federasyon, eleştiri hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duyduklarını belirtirken, eleştirilerin bireyler üzerinden kurumları hedef alan bir noktaya taşınmaması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada, son günlerde yapılan bazı değerlendirmelerin ülkede birey-kurum ayrımının yeterince sağlıklı biçimde kurulamadığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Yasa tasarısına ilişkin kurumsal bir kararın henüz oluşmadığını belirten Federasyon, konunun yetkili kurullarda değerlendirileceğini ve nihai tutumun bu değerlendirmeler sonrasında belirleneceğini kaydetti. Bu nedenle Federasyonun belirli bir pozisyon almış gibi gösterilmesinin kurumsal işleyişle bağdaşmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Gençlik Federasyonunun geçmişte olduğu gibi bugün de Atatürk Öğretmen Akademisi'nin korunmasını ve geliştirilmesini savunduğu ifade edildi. Federasyonun, hükümetlerden ve siyasi yapılardan bağımsız şekilde gençlerin haklarını savunmaya devam edeceği belirtilirken, kurumun siyasi tartışmaların parçası haline getirilmesinin doğru olmadığı görüşü dile getirildi.

Gençlik Federasyonu, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleriyle yapıcı diyalogdan yana olduklarını belirterek, toplumsal hassasiyet taşıyan konularda iş birliği ve iletişim kanallarını açık tutmaya devam edeceklerini kaydetti.