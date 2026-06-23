KTMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, YENİDÜZEN’in manşetine taşıdığı “Tarihi skandal” haberiyle ilgili yazılı açıklama yaptı,konunun yalnızca söz konusu olayla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini, son yıllarda artan siber güvenlik olaylarının ülkenin dijital altyapısına yönelik riskleri ortaya koyduğunu vurguladı.

KTMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, YENİDÜZEN’in kamuoyuna duyurduğu haberde yer alan iddiaların teknik ve resmi makamlar tarafından doğrulanması gerektiği belirtilerek, olayın tüm boyutları araştırılmadan kesin hükümler verilmesinin doğru olmayacağı ifade edildi. Ancak iddiaların büyüklüğü ve içerdiği verilerin niteliği nedeniyle konunun ciddiyetle ele alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, 2025 yılının başından bu yana kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve çeşitli dijital platformları etkileyen çok sayıda siber güvenlik olayının kamuoyuna yansıdığına dikkat çekildi. Bazı sistemlerde hizmet kesintileri yaşandığı, bazı internet sitelerinin erişilemez hale geldiği ve bazı kurumların sistemlerini geçici olarak devre dışı bırakmak zorunda kaldığı belirtilerek, tüm bu gelişmelerin ortak bir gerçeğe işaret ettiği ifade edildi: “KKTC'nin siber güvenlik kapasitesi artık stratejik düzeyde ele alınmalıdır.”

“Siber güvenlik artık yalnızca bilgi işlem birimlerinin sorumluluğu değildir”

Dijitalleşmenin hızla arttığı bir dönemde siber güvenliğin yalnızca bilgi işlem birimlerinin sorumluluğu olarak görülemeyeceği belirtilen açıklamada, konunun kamu güvenliği, ekonomik güvenlik, kişisel verilerin korunması ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiği vurgulandı.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, yıllardır Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi hazırlanması, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi kurulması, kamu kurumlarında Siber Olaylara Müdahale Ekipleri oluşturulması, düzenli güvenlik denetimleri ve sızma testleri yapılması yönünde çağrılar yaptıklarını hatırlattı.

“Kamuoyu şeffaf biçimde bilgilendirilmeli”

Açıklamada, basına yansıyan son iddiaların ilgili kurumlar tarafından detaylı şekilde araştırılması ve kamuoyunun şeffaf biçimde bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi. Bilgisayar Mühendisleri Odası, ilgili bakanlığa yazılı bilgi edinme talebinde bulunduklarını da duyurdu.

“Siber güvenlik bir kurumun değil, hepimizin meselesidir. Bugün alınacak önlemler, yarının krizlerini önleyecektir” denilen açıklamada, ülkenin dijital altyapılarının güçlendirilmesi için teknik katkı sunmaya hazır olunduğu ifade edildi.