Da Vinci'den çifte şampiyonluk

Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Okul ve Programlarına Yerleştirme Sınavı (BEAL–20 TFL–NKL) sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kurum tarafından paylaşılan bilgilere göre, sınav sonuçlarında çeşitli kategorilerde derece elde eden öğrenciler arasında Berfin Fulya Yıldırımlar ve Buse Nur Parlak BEAL-ALP programında birinci olurken, Elif Yağmur Dönekli 20 TFL birincisi, Zeynep Korucu ise BEAL-IGCSE programı birincisi oldu.

Açıklamada ayrıca, farklı programlarda ilk 10 ve ilk 5 sıralamalarında yer alan çok sayıda öğrencinin Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde sınava hazırlandığı belirtildi. Kurum, BEAL-ALP programında ilk 10'da 9, BEAL-IGCSE programında ilk 10'da 7 ve 20 TFL programında ilk 5'te 3 öğrencinin yer aldığını kaydetti.

Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi Kurum Koordinatörü Güren Koral, yaptığı değerlendirmede kurumun 13 yıldır öğrencilerin eğitim süreçlerine destek verdiğini belirterek, elde edilen sonuçların planlı çalışma, öğretmenlerin katkısı, öğrenci emeği ve aile desteğinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Lefkoşa Şube Müdürü İ. Şahin de açıklamasında öğrencileri, ailelerini ve eğitim kadrosunu tebrik ederek, elde edilen sonuçların uzun yıllardır sürdürülen eğitim çalışmalarının bir yansıması olduğunu söyledi.

Rehber Öğretmen Mehmet Çelik ise öğrencilerin sınav sürecinde gösterdikleri azim ve kararlılığa dikkat çekerek, başarının disiplinli çalışmanın önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre tanıtım toplantısı, öğrencilerin birbirlerini tebrik etmeleri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.