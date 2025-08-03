İzler ve lekelerle dolu bir doğallık, şeffaflık ve öz tasviri

Murat OBENLER

Biyografik olarak son 10 yılda sanatla daha yakından temas ederek ve kendini bir ifade biçimi olarak sanatla uğraşarak gerek kişisel gerek toplu sergiler açan Mehveş Beyidoğlu ile Girne Art Rooms’da açılan “Geçirgen” sergisini konuştuk.

“O dönem tevazuyu özlediğim için isim de Tevazu oldu. Geçirgen’in yaratım sürecinde da doğallığı, samimiyeti özlediğim için onun peşine düştüm ve dışsalla başlayıp içsele yönelen bir süreç oldu”

Geçirgen sergin ile bir önceki Tevazu serginin tema olarak bir bağlantısı, tamamlayıcılığı vs. var mıdır yoksa ikisi farklı dönemlerin farklı ifade biçimleri midir?

Mehveş Beyidoğlu: Her iki sergi arasında bir ilişki yok. Ben dönemsel olarak bazı şeyler (çoğunlukla soyut) üzerine düşünürüm ve o dönem tevazu üzerine düşündüğüm için ve tevazuyu özlediğim için isim de Tevazu oldu. Burada da doğallığı, samimiyeti özlediğim için onun peşine düştüm ve dışsalla başlayıp içsele yönelen bir süreç oldu. Öncelikle şekilsellikteki doğallığı özlemeye başladım ve herkesin kusursuzluk arayışı içindeyken herşeyi mükemmelleştirmeye çalışma çabaları dikkatimi çekti.

Beyidoğlu adeta herşeyin mekanikleştiği günümüzde izlere ve lekelere güzellemeler yaptı, insanın içindeki doğallığı, şeffaflığı ve geçirgenliği arama yolculuğuna çıktı

Felsefik yaklaşım ve kavramsal arkaplanı açısından etkilendiğin sanatçı(lar) var mıdır?

Beyidoğlu: Bu çalışmalar tamamıyla hayattan çıktı. Tam da söylediğin gibi önce ciddi bir literatür araştırması yaparım. Normalde felsefeciler, düşünürler ve sanatçılar neler demiş, neler üretmiş? Ona bakarım ama bu defa tamamen atölyeme girerek çalıştım. Bütün o izler, yaşanmışlıklar kaybolup gidiyor ve aslında kimliğimiz de yok olup gidiyor. Herşeyin mekanikleştiği günümüzde izlere ve lekelere güzellemeler yaptım. Koleksiyonun oluştuğu iki yıllık süreç içinde bu içsel bir yolculuğa evrildi. Bu sefer de içimizdeki doğallığı, şeffaflığı ve geçirgenliği aramaya başladım.

“Sergi hem dışa hem de içe olan özlemimdir”

Bu sergiye baktığımızda hem gerçek hayatta görebildiğimiz birçok şey hem de Mehveş Beyidoğlu’nun içsel dünyasının harmanlanmasını görüyoruz.

Sergi hem dışa hem de içe olan özlemimdir. Her türlü lekenin güzel olduğunu anlatmaya çalıştım. (Yara izi, boya izi, vücut lekeleri veya kahve lekesi, şarap lekesi vs.)

“Kimisi kontrollü kimisi de rastgele yapılmış izledir. Çalışmalarda hiçbir sınırlama yapmadım”

Sergideki çalışmalar artık senden çıktı ve izleyicinin algısıyla baş başa kaldı. Burada da geçirgen bir süreç vardır.

Beyidoğlu: Kesinlikle öyledir. Kimisi kontrollü izlerdir kimisi de rastgele yapılmış izledir. Çalışmalarda hiçbir sınırlama yapmadım. Bir işimin üstüne çalıştığım boyalar döküldü, harika izler çıktı ve onu o şekliyle bırakarak sergiye taşıdım. Birini dışarıya çıkarınca rüzgar aldı götürdü, diğerini açıp kapadım, renkler birbirine karıştı. Böylece tesadüfen çıkan çalışmalarım da oldu.

“Sergimde hiçbir akım yoktur. Her şeyi akışına bırakıp, kendimi yolumu yolda bulmayı severim. Kendim de kullandığım Çağdaş Sanatların özgür anlatı tarzını çok seviyorum"

Sanatın -izm’lerinden uzak bol deneyselci bir sergi görüyoruz

Beyidoğlu: Evet. Benim sergide hiçbir akım yoktur. Ben her şeyi akışına bırakıp, kendimi yolumu yolda bulmayı severim. Kafamdaki şeyi anlatmaya yoğunlaşırım ve plastik sanatlar okumanın da buna büyük katkı yaptığını düşünürüm. Her türlü medium/malzeme ile ilgili bir fikrin olur ve o fikri nasıl anlatabileceğinle ilgili malzemeyi seçip işe koyulursun. Burada deniz kenarında bulduğum paslı zincirlerden sonsuzluğu (En içimizi) ifade etmeye çalıştım. Ben çağdaş sanatı çok severim ve onla kendimi ifade etmeyi severim. Çağdaş sanatta kavramlar ve fikirler, düşünceler ön plana çıkar ve onun üstünden bir görsel anlatı ortaya çıkar. Sanatta o özgür alanı severim. Benim sanatta en sevdiğim şey de tam da budur. Hep özgürsün. Yolda giderken doğru process’i bulun ve onu geliştirerek devam eden. Doğru olduğunu hissettiğin anda onlardan daha fazla yaparsın ve finale gelirsin. Daha önceki sergimde bambaşka objeler kullandım ve Tevazu kavramını anlatan bambaşka işler çıktı.

Contemporary art uygulamaları daha çok yurtdışında görebiliyoruz. Bizim ülkede çok kısıtlı. Bizim ülkede insanlar daha çok manzara, portreye özlem duyuyor. Realist işler soyut işlerin önündedir.

“Eğitim sisteminde sanat maalesef yoktur. İşin düşünme,yaratma, üretme kısmı eğitimde yoktur ve bu yüzden o kültür zayıf kalmıştır”

Yıllardır sergileri takip eden bir kişi olarak sergilere giden sanatsever yelpazesi hakkındaki tesbitlerin nelerdir?

Eğitim sisteminde sanat maalesef yoktur. İşin düşünme,yaratma, üretme kısmı eğitimde yoktur ve bu yüzden o kültür zayıf kalmıştır. Sergiye gitmek de, izlemek de, neyin ne olduğunu bilmek, anlamak da bir birikim gerektirir. Bu büyük eksikliktir. Sanat felsefesi, sanat tarihi vs. bilmeyen bir birey nasıl sergide aktif izleyici olabilir ki? Sanatın hayatın içine geçmesi gerekir. Ama bunu bu eğitim sistemi ile yapamayız. Çocukların sürekli sergilere gelmesi, müzelerin açılması, bienallerin artması, daha sanatla içiçe geçmiş toplumsal yapılanmaların olması gerekir. Bilinç arttıkça okumalar da artacaktır. Bunun böyle zincirleme ilerlemesi gerekir. Kıbrıs’ta iyi sanatçılar vardır ama o yaptığı eserleri kanalize edebileceği yerler inanılmaz kısıtlıdır. Güney Kıbrıs’ta da bu yerlerin yeterli sayıda olduğu söylenemez. Milliyetçi militarist kahramanlık heykelleri konusunda ise adanın her iki tarafında adeta bir yarış vardır. Nüfusa oranlarsan ada genelinde kültür ve sanat son derece zayıftır.

Tabi yaz aylarında yapılan el işleri ile, kurslar ile bu sanat eğitimini ayırmak gerekir. Bunun da ayırdını yapmak gerekir.

“Hep bir dayatmalar silsilesi ile karşı karşıyayız. İnsanlar da bunları dinleme eğiliminde. Herkes birbirine benziyor. Protatip davranışlar dünyası oluştu. Ben ise doğal güzeldir diyorum”

Kusursuzluk bir nevi mükemmeliyetçiliğe de denk geldiği için biz bu arayışı insanda, yapılarda, araçlarda, çeşitli işlerde bol bol görüyoruz. Sen bunu tersine çevirip doğala, öze, derinliğe dikkat çekmek istiyorsun.

Doğal güzeldir. Hayatta kapitalizmin çeşitli oyunları ile karşı karşıyayız. En ideal şey Barbie bebektir ve bir kadının saçları,kıyafeti,hareketleri vs. böyle olmalıdır diyor. Hep bir dayatmalar silsilesi ile karşı karşıyayız. İnsanlar da bunları dinleme eğilimindedir. Koskoca şirketlerle bunu tüm dünyanı en ücra köşesine kadar götürecek tanıtım, pazarlama ve dağıtım ağı. Hollywood ve şimdi de Kore pop kültürünü yayma çalışmaları. Bu danışıklı dövüşe karşı ben de çalışmalarımla karşılık veriyorum. Bu sistem içinde birbirine benzeyen insanların sayısı artmaya başladı. Dışsal olarak tekdüzeleşmeye başlayan insanlar topluluğu günümüze hükmediyor. Kafelerde, spor salonlarında herkes birbirine benziyor. Protatip davranışlar dünyası oluştu. Farklı ve doğal kalan bir burun, kaş,göz,saç görünce daha bir özlemle bakıyor oldum. Doğal haller ne güzeldir değil mi?

Bir gün bir sohbette arkadaşlar neredeyde bütün leke çıkarıcı ürün markalarını saydılar. Üzerimize dökülen bir leke çıkmasa ne olacak ki? Kıyafetin üstündeki leke yaşanmışlığın göstergesidir. Lekeler sana güzel şeyler çağrıştırır ve bir şeylerin dışavurumudur. Ben lekeleri sevdiğim için renkli renkli lekeler ortaya çıkmaya başladı. Lekelere güzellemeler yapmaya başladım ve ortaya karamsar değil de kanlı canlı lekeler çıktı.

“Son iki yıldaki yolculuğumda benim insanda en çok değer verdiğim ve olmasını istediğim iki şey samimiyet ve doğrudan olmasıdır”

“Gerçekliğin cilası ve samimiyetin güzelliğini kutlamak” dediğin nokta yani…

Aynen budur. Atölyeye girerek bir şölen yarattım. Zaman içinde dışsal doğallık da içsel öğelere dönüşmeye başladı. Son iki yıldaki yolculuğumda benim insanda en çok değer verdiğim ve olmasını istediğim iki şey samimiyet ve doğrudan olmasıdır. İçinle dışın bir olmalıdır.

İnsanın içinin doğallığı, şeffaflık, kendine özgülük ve içimizdeki öz

20 yıl önce insanların kendi kimlikleri ile sosyal medyadaki kimliği arasında gidip gelen ve adeta bir arafta kalma haline dönüşen davranış biçimleri yoktu. Kendimizden vazgeçip o sanal kimliğin imajının peşine düşüyor, ona kendimizden daha çok zaman harcamıyor muyuz?

Çok doğru bir örnek verdin. Aİ ile birlikte yaratılan avatarlarla birlikte bambaşka yerlere gidiyor işler. Aİ’e da karşı değilim ama ben insanın içinin güzelliğini, doğallığını seviyorum. Onun dışa çıkmasına inandığım için ne kadar kendimiz gibi, şeffaf olursak o kadar iyi. Bu da rahat iletişime katkı yapar. Her şeyin mükemmeli yapılacağı için geriye authensity(kendine özgülük) denilen şey kalacak. O da özdür ve en değerli olan da o özdür.

Bu sanattaki Marksist yaklaşımlarla da ayni çizgide duruyor ama sen politik bir boyuttan çalışmalar yapmıyorsun.

Yani anti-kapitalist olduğumu her zaman söylerim ama sanatsal üretimlere politik ana kriterlerle yaklaşmam.

“Malzeme kullanımında her zaman kendimi özgür bırakırım”

Malzeme kullanımında da özgür bir şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz değil mi?

Evet. Malzeme kullanımında her zaman kendimi özgür bırakırım. Bazen bir medium görürüm ve o birşeyler doğurur. Bazen de aklıma bir kavram gelir ve o karamı nasıl daha iyi anlatacağımdan yola çıkarak malzeme arayışına girerim. Sanayi Bölgesine gidip gezmeyi çok severim. Bir gün sahilde yürürken doğalında ortasından kesilmiş büyük bir zincir buldum ve ben de onu aldım. Oradan Sonsuzluk enselasyonu çıktı. Araba tamircilerde de enteresan parçalar çıkar.

Sen daha çok bir ham veya işlenmiş malzemeyi satın almak yerine bunu ya doğadan ya da bunu kullanan yerlerden almayı tercih ediyorsun. Bir şekilde de çevreci bir yaklaşımla geri-kazanım yapıyorsun çünkü bu doğaya da zarar veren atıl malzemeler senin çalışmalarında form değiştirerek bizlere sanatsal olarak sunuluyor. Bu bence ciddi bir insanlık duruşudur.

Doğal malzemeler her zaman tercihimdir. Satın almak yerine toplayarak dönüştürmek.

Sergide aşktan çocuğun dünyaya geldiği ana kadar olan ve daha çok annede ilerleyen embriyo,fetüs, bebek ve çocuğu kapsayan süreçleri anlatan çalışmalar da gördüm. Anne karnını ben geçirgen bir alan olarak değerlendirdim.

Aslında o konulara girmedim. İşlerin içinde bol gelgitler var tabi ki. İnat etmeler, kendini bırakmalar, toparlamalar vs.

Annenin hayatını kaybetmesinin de senin çalışmalarda izlerini ve yansımalarını gördüm.

O ruh hallerimin karmaşasıydı. Köpükler serisinde annemin klostomisinin üzerindeki parçalardan yararlanarak da işler çıktı.

“Ne kadar en derine inersen o kadar güzel ve o kadar kendini tanırsın”

Sonsuzluk adlı çalışma malzeme ve konsept olarak diğerlerinden ayrı bir yerde duruyor. Mekan olarak da ayrılıyor zaten.

O paslar yaşanmışlıkların izleridir ve yukardan aşağıya doğru baktığında sonsuz derecede aşağıya iner. En aşağısı da bizim en derinimizdir. Kendimize engeller koymadan en derinimizi görebilmeliyiz. Bazen bazı şeyleri görmek istemediğinde bilinçli/bilinçsiz kamuflajlar koyarsınız. Orada sonsuza bakabilirsin. Ne kadar en derine inersen o kadar güzel ve o kadar kendini tanırsın. O enselasyonla onu anlatmaya çalıştım.

“Öz özdür ve değerlidir”

İnsanın özüne, içine bakması, vitrindekiyle değil içerisiyle ilgilenmesi Doğu Felsefesi’nin denizlerinde dolaştığını veya o inanışlardan etkilendiğin hissiyatı da yaratıyor.

Bence Doğu ve Batı Medeniyeti kategorilerine gerek yoktur. Öz özdür ve değerlidir. Benim anlatımımda büyük felsefelere aramaya gerek yoktur. Ben zaten basit yaşam, doğal, öze bağlı yaşam, tevazulu bir yaşam, minimalist yaşamı seviyorum.

“Zamanın Kaotik Akışı” de beni etkileyen çalışmalardan birisi oldu. Birbirini zincirleyen, tutup bırakmayan iki şey görüyorum. Hayat ve zaman olabilir.

Bu enselasyon Covid döneminde yapıldı. Zamanın durduğu, karmaşanın yaşandığı, evlere bağlanıp kaldığımız, zamansal anlamda takılıp kaldığımız ve de kendimize döndüğümüz atmosferi yansıtmaya çalıştım. Benim için çok iyi zamanlardı.

“Samimiyet, dürüst olma meselesini, şeffaf olma, düşündüğünü söyleme, doğrudan olmayı daha çok özlemeye başladım”

Yüzeylerin fiziksel geçirgenlikleri yanında duygusal geçirgenlikler de var. Bunlar yine senin özünden çıkan yansımalar değil midir?

Ben hep bu bahsettiğim samimiyet, dürüst olma meselesini sevmişimdir ve şeffaf olma, düşündüğünü söyleme, doğrudan olma şeylerini hep seviyorum ama gittikçe ben bunları daha çok özlemeye başladım. Zaman geçtikçe bu değerler bana daha da değerli gelmeye başladı. Hayatımın bu döneminde buna yoğunlaştım.

Bu serginin adı “Geçirgen” olmasaydı ne olabilirdi?

“Katmanlı Hikayeler” olabilirdi.

“Çok profesyonel bir ekiple çalıştım. Tüm süreçler harika geçti”

Sergi fikri kimindi, süreç nasıl ilerledi ve serginin açılışı nasıl geçti?

Çok profesyonel bir ekiple çalıştım. Bu ekip beni olumlu anlamda şaşırttı. Küratör Oya Silbery iki yıl önce evime gelip işlere baktı ve bana “Bir sergi yapmak ister misin?” diye sormasıyla ilk adımı attık. Bu süreçte Turan Aksoy ile Amber Onar da çok yardımcıydı. Bir think-thank ekibi gibi herkes fikrini söyledi ve en iyisini birlikte yaratarak devam ettik. Onlara çok minnettarım. İşler kesinleşince teknik ekip gelerek Art Rooms’un tadilatını yaptılar. Yine hep birlikte karar verdik ve mekan boyandı. İşleri nasıl anlatsak, kategorizasyon ve dizilim nasıl olsa üzerine Turan hoca, Amber Onar, küratör Oya, küratör yardımcıları, Dize Kükrer, Kingsley ve ben uzun saatler süren fikir alışverişi yaptık. Malzemeler de sipariş verildi, ben tatile çıktım ve o arada işler büyük bir saygı ve titizlikle yerleştirildi. O süreç de çok keyifliydi. Işıklar üzerine saatlerce oynandı. Hiçbir aksilik çıkmadan o süreçler tamamlandı. Bu işlerin isimlerini ben buldum. Zorlama isim bulmaya da çalışmadım. Sergide Tesadüfi, Samimi İmajlar, İsimsizler, Rahat kısım, Toksöz, Connection, Lekeler, Geçirgen, Paslar, Pasın Poetikası, Köpük serisi, Cam etkisi, Vücut Parçaları ve Zamanın Kaotik Akışı adlı çalışmalarım bulunuyor. Sergi açılışı da bir aksilik olmadan keyifli geçti, 5 Eylül’e kadar 13.30-20:30 arasında açık kalacak sergime insanlar geliyor, o süreçten de çok mutluyum. Bana haber verilirse sergimi gezecek olanlarla oralarda olmaktan keyif aldığımı bir kez daha vurgulamak isterim.

Serginin üç dilli bir kataloğu da çıkacak

Son olarak neler söylemek istersin?

Art Rooms’un açılışından bugüne ilk kez benim sergim için üç dilli (İngilizce, Türkçe ve Yunanca) bir katalog hazırlayacak. Sergi sonuna doğru bir de kataloğun da olduğu panel gibi bir etkinlik olacak.