Bellapais’in sessiz taşları Viyana’da yankılandı

Viyanalı efsane besteci Johann Strauss’un orijinal piyanosunun bulunduğu House of Strauss’un müze katında geçtiğimiz günlerde duygu yüklü ve müzisyen açısından tarihi anlar yaşandı. Özel izinle gerçekleşen bu nadir oturumda, Japon lakabıyla da bilinen Kıbrıslı besteci ve piyanist Hüseyin Kırmızı, Strauss’un piyanosunda dört eser icra etti.

Kaydedilen eserler arasında, sanatçının Bellapais Manastırı’ndan ilhamla bestelediği “Belle Paix” süitinden iki bölüm, “Inner Conversation” albümünden vals formundaki “When the Butterflies Are Gone” ve büyük usta Strauss’un meşhur “Voice of Spring” valsinin giriş bölümünün ardından yapılan kısa bir doğaçlama yer aldı.



“Kültürümüze ve tarihimize ait Bellapais Manastırı’na ithafen bestelediğim süitten iki eseri valsin kralının huzurunda çalmak kelimelerle tarif edilemez”

Sanatçı Johann Strauss’un evinde ve piyanosunda çalmanın nasıl bir hissiyat olduğu sorumuza şu yanıtı verdi: Bu performans, müzik kariyerimin en duygusal anlarından biriydi. Hayatımda dokunduğum en büyüleyici piyanoydu. Bir bestecinin kendi duygusal hikâyesini, tarihin bizzat yazıldığı tuşlarda dile getirmesi. Kendi yazdığım valsleri özellikle kültürümüze ve tarihimize ait Bellapais Manastırı’na ithafen bestelediğim süitten iki eseri valsin kralının huzurunda çalmak… Bu deneyimi tarif edecek kelime bulamıyorum.”

Sanatçı kaydedilen eserlerin ne zaman sevenleri ile buluşacağı sorumuza da , “Bu dört eserlik mini serinin ilk bölümünü benim Instagram ve YouTube gibi sosyal medya hesaplarından bugün(31 Temmuz) itibari ile izleyebilirsiniz, geri kalan videoları da kademeli olarak yayınlayacayım” yanıtını verdi.