İngiltere, ABD'ye üslerini kullanma izni verdi

ABD ile İsrail'in İran ve Lübnan'a, İran'ın da Körfez ülkelerine saldırıları, savaşın 22'nci gününde de devam etti. Resmi verilere göre savaşın başından bu yana İran ve Lübnan'da yaklaşık 2 bin 500 kişi öldürüldü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi. Kentte çok sayıda patlama meydana gelirken İsrail, Hizbullah hedeflerini vurduğunu iddia etti. Ordu öncesinde Beyrut'un güneyindeki 7 mahalle için tahliye uyarısı yapmıştı. Ayrıca gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'ın batısında ve Kerec ile İsfahan şehirlerinde de patlamalar meydana geldi.

İsrail'in güneyinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Tel Aviv ve Hayfa da saldırıların hedefi oldu. Hayfa'daki limanda konteynerlerin bulunduğu alanda patlama meydana geldi. Ayrıca Irak'ın başkenti Bağdat'taki havalimanı yakınında bulunan Amerika'nın Victoria Üssü'ne dron saldırısı düzenlendi. Saldırıyı İran yanlısı silahlı gruplar üslendi. Üste yangın çıktığı belirtiliyor.

Misilleme saldırılarını Körfez ülkelerinde yoğunlaştıran İran ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras el Hayme kentine tahliye uyarısı yaptı. İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, bölgenin "İran'a ait adalara yönelik saldırılarda kullanılması" gerekçesiyle hedef alınacağı ifade edildi. Suudi Arabistan da gece 22 kamikaze dronunu düşürdüğünü açıkladı. 21 günü dolduran ABD-İsrail ortak saldırıları sonucu İran'da 1472'den fazla kişi öldürüldü. Bu sayı, Lübnan'daysa en az 1021 olarak kayıtlara geçti.

Trump: Ateşkeş anlaşması yapmak istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la süren savaş hakkında yeni açıklamalar yaptı. Hürmüz Boğazı'nın bir noktada kendiliğinden açılacağını söyleyen Trump, "İran ile ateşkes yapmak istemiyorum" dedi. “Hürmüz Boğazı konusunda Çin'de de devreye girmesi iyi olurdu” ifadelerini kullanan ABD Başkanı Trump, ABD ne zaman savaşı bitirmek isterse, İsrail'in de buna hazır olacağını düşündüğünü söyledi.

“Ortadoğu'daki askeri çabalarımızı sonlandırmayı değerlendirirken hedeflerimize de yaklaşıyoruz” diyen Trump, şöyle devam etti: “Hürmüz Boğazı onu kullanan ülkeler tarafından gerektiğinde korunmalı ve denetlenmelidir. Eğer talep gelirse Boğaz'ın korunması konusunda ülkelere yardımcı oluruz ancak İran tehdidi ortadan kalkınca buna gerek olmamalı. ABD olarak Hürmüz Boğazı'nı kullanmıyoruz.”

NATO'ya tehdit:Korkaklar

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise NATO ülkelerini tehdit etti.

“ABD olmadan NATO kağıttan kaplandır” diyen ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı "Nükleer güce sahip bir İran’ı durdurmak için bu mücadeleye katılmak istemediler. Artık bu mücadele askeri açıdan kazanıldı ve kendileri için neredeyse hiç tehlike kalmadı; ancak ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar, ama yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askeri manevra olan Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardım etmek istemiyorlar. Onlar için çok kolay, riski de çok az. Korkaklar, bunu unutmayacağız!"

İngiltere, ABD'ye üslerini kullanma izni verdi

İngiltere hükümeti ise Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran’ın füze üslerine yönelik hava saldırıları için ABD’ye askeri üslerini kullanma izni verdi.

Bakanlar, ABD'nin bölgenin toplu meşru müdafaası kapsamında İngiltere'nin üslerini kullanmasına ilişkin anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırmak için kullanılan füze üslerini ve kapasitelerini etkisiz hale getirmeye yönelik ABD savunma operasyonlarını da kapsadığını doğruladı.

Kara Harekatı iddiası

ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan ve hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklar, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin İran’a yönelik kara harekatı planı üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Kaynaklar, Donald Trump’ın ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan İran’a yönelik çatışmada atılacak adımları değerlendirdiğini, bu kapsamda üst düzey askeri komutanlardan kara harekatı seçeneğine hazırlık amacıyla özel taleplerde bulunduğunu iddia etti.

Trump’ın bölgeye kara kuvvetlerini konuşlandırıp konuşlandırmamayı değerlendirdiğini aktaran kaynaklar ancak hangi koşullar altında kara birliklerinin kullanılmasına izin vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise iddialara ilişkin, "Başkomutana azami seçenek sunmak için hazırlık yapmak Pentagon’un görevidir, bu başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez." yanıtını vererek, Trump’ın "şu anda herhangi bir yere kara birlikleri göndermeyi planlamadığını" belirtti.

Arakçi'den İngiltere'ye tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’ye askeri üslerini kullanma izni veren İngiltere'ye tepki gösterdi.

Arakçi , "İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere üslerinin İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vererek İngiliz halkının güvenliğini riske atıyor. İran kendini savunma hakkını kullanacaktır" dedi.

Belçika'dan Hürmüz adımı

Belçika hükümeti, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik olası bir misyona, ancak kalıcı ateşkes sağlanması ve uluslararası bir çerçevenin oluşturulması halinde katılacağını açıkladı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre kabine toplantısında Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere ile birlikte Belçika’nın da Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanmasına katkı sunması yönündeki talep görüşüldü. Toplantıda varılan sonuçta, Belçika’nın "kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve açık bir uluslararası çerçeveye sahip bir misyonun oluşturulması halinde" katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtildi. Nihai kararın ise bu şartların oluşmasının ardından tüm unsurlar dikkate alınarak verileceği ifade edildi.

Kabine ayrıca Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’dan gelen askeri destek taleplerini de değerlendirdi. Hükümet, söz konusu taleplerin daha ayrıntılı incelenmesine karar verirken, bu sürecin Savunma Bakanlığı yerine Dışişleri Bakanlığının diplomatik ağı üzerinden yürütülmesini kararlaştırdı.

Müsteba Hamaney'den birlik çağrısı

İran lideri Mücteba Hamaney ise Ramazan ve Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ülkesine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Ülke basınını, "düşmanın" psikolojik saldırılarına hizmet edecek faaliyetler konusunda dikkatli olmaya davet eden Hamaney, ülkesinin hassas ve zayıf noktalarının öne çıkarılmasından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Trump, Hark Adası'nın işgalini değerlendiriliyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran’a baskıyı artırmak amacıyla Hark Adası’nı ele geçirme ya da abluka altına alma planlarını değerlendirdiği bildirildi. Konuya yakın kaynaklara göre bu seçenek, Hürmüz Boğazı’nda durma noktasına gelen petrol ve LNG sevkiyatını yeniden başlatmayı hedefliyor.

İran kıyılarına yaklaşık 24 kilometre mesafede bulunan Hark Adası, ülkenin ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını işleyen kritik bir merkez konumunda bulunuyor.

Amaç Hürmüz kilidini kırmak

Washington yönetimi, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını kırmadan savaşın kendi şartlarında sona erdirilemeyeceğini değerlendiriyor. Bu nedenle Hark Adası’nın kontrol altına alınmasının, Tahran’ı müzakereye zorlayabilecek stratejik bir hamle olabileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray’a yakın bir kaynak, İran’ın askeri kapasitesinin zayıflatılması için yaklaşık bir aylık ek saldırı süresine ihtiyaç duyulduğunu, ardından adanın ele geçirilerek müzakere kozuna dönüştürülebileceğini ifade etti.