Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi heyetini kabul etti. Gerçekleşen görüşmede, ülkedeki ve bölgedeki gelişmeler, iki partinin önümüzdeki süreçte kurgulayacağı işbirliği ve erken seçim başlıkları ele alındı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde oluşan sinerjinin toplumu heyecanlandırdığını ve bütünleştirdiğini vurgulayarak bu toplumsal birlikteliğin başarıyla sonuçlandığını hatırlattı ve birlikte mücadele etmenin önemine dikkat çekti. Erken genel seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten İncirli, muhalefet partilerinin öncülüğünde Sivil Toplum Örgütleri, Ekonomik Örgütler ve Sendikalar ile yapılacak işbirliği ve eylem birliğinin oluşturacağı ortak baskının ve hareket planının kritik rolünü vurguladı. Ekonomideki çöküşe, yolsuzluklara ve sosyal adaletsizliğe değinen İncirli, “Toplumsal mücadele, örgütlü eylem ve iş birliği halkın kurtuluş yolu olacak” dedi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, 30 Kasım 2025 tarihinde CTP Genel Başkanlığı’na seçilen Sıla Usar İncirli’yi tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaratılan heyecanın hâlâ canlı olduğunu vurgulayan Çeler, bu heyecan ve umudun devam etmesinin toplumsal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, muhalefet partilerinin izleyeceği yol haritasının bu yönde belirlenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, MYK üyesi Koral Aşam ve Ürün Solyalı ile CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros eşlik etti.

TDP heyetinde ise, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, MYK üyeleri Mine Atlı, Redif Ekinci, Hasan Umur, Güner Ersen ve Tahir Hoca hazır bulundu.