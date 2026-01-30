İncirli: Erken Seçim Yasa Önerisini Meclis’e sunuyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genç TV’de Meltem Sonay’ın sunduğu ‘Genç’te Sabah’ programında gündemdeki sahte diploma skandallarını, yolsuzluk iddialarını ve ekonomik krizi değerlendirdi. Hükümetin meşruiyetini yitirdiğini vurgulayan İncirli, CTP’nin erken seçim için eylem planını açıkladı. İncirli, “Daha önce erken seçim tarihimizi duymazdan geldiler fakat erken seçim baskısını kurmaya devam ediyoruz. Halk bize sandık ne zaman kurulacak diye soruyor. Önümüzdeki günlerde Meclis’e erken seçim yasa önerisini sunacağız” dedi.

“Başbakan ve Meclis Başkanı derhal istifa etmelidir”

Ülkede yaşanan siyasi ve etik çöküşe sert sözlerle tepki gösteren İncirli, devletin en üst kademelerinin ciddi şaibeler altında olduğunu belirterek, “Başbakan’ın müsteşarı şu anda çok ciddi suçlarla yargılanıyor. Bu kirliliğin Başbakan ile doğrudan ilişkili olduğunun herkes farkındadır. Ziya Öztürkler ise sadece bir milletvekili değil, 001 numaralı makamın sahibidir. Meclis Başkanlığı makamı şaibe kaldırmaz. Kendisi, aklanana kadar derhal görevinden ayrılmalıdır. ‘Bana mı inanacaksınız, hapisteki adama mı?’ yaklaşımı kabul edilemez. Bir meclis başkanı yargının önünü açmakla mükelleftir” ifadelerini kullandı.

“Yolsuzluk sadece ahlaki değil, ekonomik bir krizdir”

Ülkede yaşanan yozlaşmanın halkın cebine doğrudan yansıdığını ifade eden İncirli, şunları kaydetti: “Bu çürümüşlük rüşvet ve usulsüzlükten ibaret değildir; ekonomik krizin de ana nedenidir. Devletin kaynakları peşkeş çekiliyor, halkın alması gereken hizmetler gasp ediliyor. İnsanlar hastanelerde ilaç bulamıyorsa, yollar yapılamıyorsa bunun sebebi bu kötü yönetimdir. Ortada büyük bir enkaz vardır ama biz bu enkazı kaldırmaya kararlıyız.”

“Halk, CTP iktidarını bekliyor”

CTP’nin halkın sandık talebine yanıt vereceğini ifade eden İncirli, önümüzdeki günlerde erken seçim yasa önerisini Meclis’e sunacaklarını açıkladı. İncirli, “Sadece Meclis’te değil, sokakta da toplumsal muhalefeti örgütlemeye devam ediyoruz. UBP içindeki vicdanlı isimlerin bile bu tablodan rahatsız olduğunu biliyoruz. Halkımız CTP iktidarını bekliyor” dedi.

“Karma oyun kaldırılması ilkesel duruşumuzdur”

Karma oyun kaldırılması tartışmalarına da değinen İncirli, CTP’nin bu konudaki duruşunun net olduğunu ancak Başbakan Ünal Üstel’in samimiyetine inanmadıklarını belirtti: “Biz programların yarışması gerektiğine inanıyoruz ve karmanın kaldırılmasını ilkesel olarak destekliyoruz. Ancak Ünal Bey bunu seçimi ötelemek ve kendi koltuğunu korumak için bir araç olarak kullanmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz.”

“Gelir gelmez nüfus sayımı yapacağız”

İncirli, CTP iktidarında atılacak ilk adımları da paylaştı: “Hükümet programımız hazır. Göreve gelir gelmez yapacağımız ilk iş nüfus sayımıdır. Bilimsel bir planlama için bu şarttır. Ekonomiyi ayağa kaldıracak, sosyal adaleti tesis edecek güçlü kadrolarımızla memleketi bu kabustan uyandıracağız.”

