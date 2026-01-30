Girne’de mikromobilite uygulaması, çevreci ve pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor

Hayata geçirilen “TAZI uygulamasıyla” Girne’deki bazı bölgelerde yeni üyelere uygulamayı indirdiklerinden itibaren 3 gün boyunca 30 dakikalık ücretisiz elektrikli bisiklet kullanma olanağı sunuluyor.

Tazı firmasının açılışa özel kampanyası Girne Merkez, Karaoğlanoğlu, Zeytinlik, Doğanköy, Karakum, Beylerbeyi, Ozanköy ve Edremit bölgelerini kapsıyor.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tazı firması tarafından belediye iş birliğinde hayata geçirilen “Tazı mikromobilite uygulamasıyla “ şehir içi ulaşımda çevreci ve pratik bir alternatif sunuluyor.

Elektrikli bisikletler, App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen TAZI uygulamasıyla kiralanabiliyor.