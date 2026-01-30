Uluhan Oto’nun kurşunlanmasıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı
Uluhan Oto Galeri’nin kurşunlamasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki B.A., Perşembe gün Kermiya barikatından Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yaptığı sırada tutuklandı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
