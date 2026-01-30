Hüseyin Kıral kalp krizi geçirdi, sağlık durumu iyi

Uzun yıllardır spor yazarlığı, programcılığı ve yapımcılığı alanlarında görev yapan Hüseyin Kıral kalp krizi geçirdi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Kıral’ın sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan anjiyoda üç damarında tıkanıklık saptandığı öğrenildi.

Hüseyin Kıral, uzun bir dönem YENİDÜZEN Gazetesi’nin spor servisinde de aktif görev üstlenmişti.