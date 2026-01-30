İncirli: CTP’nin tek başına iktidarıyla halkın kaderi değişecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Sesi Gazetesi’ni ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, Basın - Yayın Propaganda Sekreteri Ürün Solyalı ve Milletvekili Sami Özuslu, İncirli’ye eşlik etti. Ziyarette, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, Halkın Sesi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ali Erdal Osmanlar ve Fatma Coşar Kınış hazır bulundu.

Gerçekleşen görüşmede, yolsuzluk iddiaları, kamusal hizmetlerin çöküşü, ekonomik ve güvenlik krizi gibi ülke gündemini etkileyen önemli konular ele alındı. Görüşmenin ardından heyetler, Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anılarını yaşatan Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni gezdi.

İncirli: Dr. Küçük bu ülkeye büyük hizmetler verdi

CTP Genel Başkanı İncirli, Dr. Küçük'ün milli mücadeleyi ilk başlatan, topluma önderlik eden, bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan toplum lideri olduğunu ifade ederek Dr. Küçük’ün hekim, gazeteci, siyasetçi ve devlet adamı kimliği ile topluma büyük hizmetler verdiğini vurguladı.

“Erken seçim kaçınılmaz”

İncirli, ülkenin aynı anda pek çok sorun yaşadığını belirterek hükümetin ‘borçlanarak borç ödeme’ politikasının sürdürülemez bir mali yapı yarattığını, vatandaşın üstündeki yükün ise her geçen gün artığını söyledi. Kurumların güçlendirilmesinin devletin sorumluluğu olduğunu belirten İncirli, liyakatin önemini vurguladı. İncirli, hükümetin her kararının halka zarar verdiğini, yolsuzluk iddiaları karşısında bile siyasi sorumluluk almadıklarını ifade ederek “Çalışanı, sendikaları düşman gören, halkın değişim isteğini görmezden gelen kör sağır bir yapı var” dedi. Erken seçimin tek çözüm olduğunu vurgulan İncirli, sokağın hareketlenmesinin önemine değindi ve “Bu tahribatı durdurmak için erken seçim kaçınılmaz. Halk cumhurbaşkanlığı seçiminde rahatsızlığını sandığa yansıttı” şeklinde konuştu.

Sıla Usar İncirli, “CTP iktidarında; güvenlik zafiyetlerinin giderilmesi, kara para ile etkin mücadelenin yürütülmesi ve bilinçli biçimde zayıflatılan kurumların yeniden güçlendirilmesi öncelikli alanlar olacaktır. CTP’nin tek başına iktidarıyla halkın kaderi değişecektir” dedi.

Küçük: CTP’ye önemli görevler düşüyor

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dr. Fazıl Küçük 'ün oğlu Mehmet Küçük ise yolsuzlukların üzerine gidilmesi gerektiğini vurgulayarak “Devlet yönetiminin daha temiz ve saygın olması için CTP’ye önemli görevler düşüyor” dedi. Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetmesinin ve kurumlarını saygın halde idaresinin önemine vurgu yapan Küçük, “Kurumlara sahip çıkılması, saygın kurumlar ve yöneticilerin liyakat göre kurgulanması bizler için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.