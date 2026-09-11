İmamoğlu’na 2 yıl 1 ay hapis ve 'siyasi yasak' kararı verildi

Türkiye’de 1,5 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada bugün Silivri'de hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu hakkında, daha önce 2 kez beraat ettiği davada 'siyasi yasak' ve 2 yıl 1 ay hapis kararı verildi.

2 kez beraat etmişti

İmamoğlu, 3 yıl önce eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılanıp iki kez beraat etmiş, ancak istinaf usulsüzlük gerekçesiyle kararı bozmuştu.

"Mahkemenin bile kurulu olması skandal"

Cumhuriyet'ten İrem Karataş'ın haberine göre, duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu, "Bu mahkemenin bile burada kurulu olması skandaldır bu mütalaa da mesnetsizdir. Türk yargısı adına hakim konumundasınız yüze Türk milleti adına karar vereceksiniz dilerim ve umarım ki bu kararı verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, mütalaasında İmamoğlu’nun 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın ardından “suçun sabit olduğu” gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak verildi.

Akın Gürlek'i eleştirdi

Savunması sırasından TC Adalet Bakanı Akın Gürlek’i eleştiren İmamoğlu, “Burada her gün usulsüz, düzensiz ve sürekli değişen kararları, kuralları ile duruşmalar devam ederken, ülkenin Adalet Bakanı da benim girdiğim duruşmaların içeriğine müdahale edecek bir biçimde beyanlarda bulunmaya devam ediyor. Yani aslında Adalet Bakanı ve HSK Başkanı kimliğiyle savcısından hakimine müdahale etmeye ve etki altına almaya devam ediyor” dedi.