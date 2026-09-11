"Yeni eğitim yılına birçok sorunla başlanıyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 2026-2027 eğitim öğretim yılına birçok sorunla başlanacağını belirtti.

Bina güvenliği, tam gün eğitim, öğretmen ihtiyaçları ve öğrenci taşımacılığı başta olmak üzere kamusal eğitimde birçok sorun yaşandığını belirten sendika, Eğitim Bakanlığı’nı, eğitimdeki sorunları çözmek yerine ertelemek ve yeni sıkıntılar yaratmakla suçladı.

KTOEÖS, kamusal eğitimde yaşanan sorunların bilimsel ve nitelikli eğitim anlayışı temelinde çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla sendika Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen KTOEÖS, bilimsel ve nitelikli eğitim için mücadelesini sürdüreceğini, öğretmenlerin özlük haklarının korunması amacıyla eylem ve hukuki mücadele dahil her türlü girişimde bulunacağını belirtti.

Sendika ayrıca, kamusal eğitime ilişkin veri, grafik ve fotoğrafların yer aldığı bir değerlendirme kitapçığını basın mensuplarıyla paylaştı.

KTOEÖS’ün basın toplantısına Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'ndan (KTÖS) yetkililer de katılarak destek verdi.

Karaoğulları: Eğitim Bakanı kamuoyunu yanıltıyor

Basın toplantısında söz alan KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hiçbir sorun yokmuşçasına kamuoyunu yanıltıcı bilgiler verdiğini vurgulayarak, “Yeni eğitim öğretim yılına birçok sorunla başlanacak” dedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun kaosa oynadığını söyleyen Karaoğulları, Bakanlığın eğitimde büyüyen sorunlara çözüm üretmek yerine sorunları ertelediğini, gündem değiştirdiğini ve plansız, programsız uygulamalarla yeni sıkıntılar yaratmaya devam ettiğini belirtti.

Karaoğulları, devletin parasız ve nitelikli eğitimi topluma sağlanmak zorunda olduğunu anımsattı.

“Riskli okul binaları öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor”

Okul binalarının güvenliğiyle ilgili de konuşan Karaoğulları, kamu binalarına yönelik dayanıklılık testleri kapsamında yapılan birinci aşama incelemelerin ardından riskli binaların belirlendiğini, ancak birçok okul binasında ikinci aşama testlerin henüz yapılmadığını ifade etti.

Karaoğulları, “Deprem kuşağında bulunan ülkemizde bu binalar öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız için hayati risk taşımaya devam etmektedir” dedi.

“Tam gün eğitime karşı değiliz”

Tam gün eğitim uygulamasına ilişkin sorunların yeni eğitim öğretim yılında da devam edeceğini kaydeden Karaoğulları, “Tam gün eğitim sistemine karşı değiliz. Ancak 2023 yılının Eylül ayından itibaren plansızlığın ve programsızlığın vücut bulduğu bir uygulamayla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Tam gün eğitimin, tüm paydaşların katılımıyla planlanarak devlet politikasına dönüştürülmesi gerektiğini belirten Karaoğulları, gerekli bütçelerin oluşturulması ve pilot uygulamaların ardından orta ve uzun vadede ülke geneline yayılmasının daha sağlıklı olacağı görüşünü dile getirdi.

Öğretmen ihtiyacı ve nakiller

Öğretmen ihtiyacı ve nakiller konusunda da Bakanlığı eleştiren Karaoğulları, KTOEÖS’ün süreç dışında bırakıldığını ve okulların gerçek öğretmen ihtiyaçlarının yeterince dikkate alınmadığını vurguladı.

Bakanlığı öğretmen nakillerini tek taraflı yürütmekle suçlayan Ahmet Karaoğulları, “Okulların gerçek öğretmen ihtiyacını karşılamaktan uzak yer değiştirmeler, okullar ve öğretmenler için işkenceye dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

Gerçek dışı öğretmen ihtiyaçlarına dayanarak yapılan nakillerin okulların yetersiz öğretmen sayılarıyla açılmasına ve eğitimin aksamasına neden olacağını söyleyen Karaoğulları, temmuzda ayında tamamlanan nakil sürecinin ardından Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim dairelerine bağlı okullarda 48 branşın 22’sinde toplam 91 öğretmen eksiği bulunduğunu, 10 branşta ise ihtiyacın üzerinde öğretmen alımı öngörüldüğünü ifade etti.

Karaoğulları, nakil ve görevlendirme sürecinin takipçisi olacaklarını belirterek, “Ayrıcalıklı yaklaşımlara, usulsüzlüklere ve dayatmalara göz yummayacağız.” dedi.

“Eğitim piyasallaştırılıyor, devlet okulları baskı altına alınıyor”

Kamusal eğitimin giderek piyasallaştırıldığını ifade eden Ahmet Karaoğulları, devlet okullarına yeterli kaynak ayrılmadığını, merkezi sınavlar, dershaneler ve özel okulların yaygınlaşmasıyla devlet okullarının baskı altına alındığını belirtti.

“Eğitim, parayı verenin satın alabileceği bir meta durumuna dönüştürülmüştür” diyen Karaoğulları, eğitimin gerçek uygulayıcılarıyla birlikte planlanması gerektiğini söyledi.

Karaoğulları ayrıca, yükseköğretimdeki sahte diploma iddialarına ilişkin hukuki süreçlerle tarikat yurtları ve okullarda gündeme gelen cinsel taciz ve benzeri iddiaların takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Öğrenci taşımacılığı

Öğrenci taşımacılığındaki sorunlara da değinen Ahmet Karaoğulları, ilk, orta ve lise çağındaki öğrencilerin yarısından fazlasının 800’ü aşkın araçla okullara taşındığını belirterek, servis araçlarının yaşı ve teknik denetimleri konusunda daha önce de uyarılarda bulunduklarını anımsattı.

Taşımacılık konusunda kısa süre önce yapılan toplantılara sendikaların dahil edilmemesini de eleştiren Karaoğulları, “Sendikaların dahil edilmediği toplantılarla taşımacılıkta güvenliğin sağlandığına dair algı yaratılmaya çalışılması kabul edilebilir değildir.” ifadelerini kullandı.

Karaoğulları ayrıca, okul aile birliklerinin okul bütçelerine ilişkin bilgileri şeffaf şekilde paylaşması gerektiğini belirtti.

Konuşmasında Girne’deki gemi faciasına da değinen Karaoğulları, hayatını kaybedenlerin yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, kayıp kişilere bir an önce ulaşılması temennisinde bulundu.

Toprak: Okulların yüzde 22’si şantiye ortamında

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Seçil Toprak, sendikanın yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kamusal eğitime ilişkin elde ettiği verileri kamuoyuyla paylaştı.

Toprak, okul binaları ve altyapı, eğitim bütçesi, yabancı öğrencilerin eğitime uyumu, öğretmen ve yönetici eksiklikleri, kalabalık sınıflar ile artan eğitim giderlerinin başlıca sorunlar arasında yer aldığını söyledi.

Birçok okul binasında ileri tetkiklerin tamamlanmadığını, bazı okulların konteyner sınıflar, inşaat çalışmaları, temizlik ve hijyen sorunlarıyla yeni eğitim yılına başlayacağını kaydeden Toprak, müfredat ve tüzüklerin de gününün ihtiyaçlarına göre eğitim paydaşlarının katılımıyla yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Toprak ayrıca, ailelerin kırtasiye, üniforma ve günlük okul giderlerinin arttığını kaydederek, eğitimdeki sorunların tüm paydaşların katılımıyla ve bilimsel verilere dayalı şekilde çözülmesi çağrısında bulundu.

Deprem riskine ilişkin çalışmalara değinen Toprak, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim dairelerine bağlı 18 okuldaki 42 binanın riskli bulunduğunu, aradan geçen yaklaşık üç buçuk yıla rağmen birçok okul binasında ileri tetkiklerin tamamlanmadığını ve ayrıntılı bir raporun kamuoyuyla paylaşılmadığını söyledi.

Sendikanın verilerine göre okulların yüzde 8’inin konteyner sınıflarda, yüzde 22’sinin şantiye ortamında, yüzde 40’ının ise hizmetli eksikliği nedeniyle temizlik ve hijyen sorunlarıyla yeni eğitim öğretim yılına başlayacağını vurgulayan Toprak, ortaya çıkacak sorunların yükünün okul idareleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin üzerine bırakıldığı yönünde değerlendirmede bulundu.

Eğitim bütçesinin genel bütçe içindeki payının gerilediğini savunan Toprak, yabancı öğrencilerin eğitime uyumunun sağlanması için dil destek programları oluşturulması, öğretmen ve yönetici eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Toprak, Genel Ortaöğretime bağlı 37 okulun 31’inde sınıf mevcutlarının OECD ortalamasının üzerinde olduğunu savundu.

Toprak ayrıca, kırtasiye, üniforma ve günlük okul harcamalarının aile bütçeleri üzerindeki yükünün arttığını belirterek, sendikanın bu alandaki hesaplamalarını paylaştı.

Günlük ve aylık kantin giderleri ile kırtasiye ve üniforma harcamalarına ilişkin verileri aktaran Toprak, sendikanın hesaplamalarına göre üç çocuklu bir ailenin eylül ayında temel eğitim giderleri için en az 86 bin 820 TL ayırmak durumunda kaldığını sözlerine ekledi

Haber: Arda Mercan / Fotoğraf: Süleyman Önal

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