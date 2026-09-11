“Belediyelerde karma oyun kaldırılması yanlış”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, karma oyun kaldırılmasının yalnızca milletvekili seçimleri açısından değil, belediye meclisleri açısından da önemli bir değişiklik yarattığını belirterek, karar alınırken belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve Belediyeler Birliği’nin görüşünün alınmamasına tepki gösterdi.

Şenkul, yerel yönetimlerin hizmet odaklı yapısı içerisinde belediye meclislerinde karma oyun kaldırılmasının ideolojik kamplaşmayı artırabileceği ve bunun belediyelerin hizmet üretme kapasitesini olumsuz etkileyebileceği görüşünü ortaya koydu.

“Fikri sorulmadı”

Merkezi yönetimin parlamenter sistem, yerel yönetimlerin ise bir anlamda başkanlık sistemi içerisinde olduğunu belirten Şenkul, karma oyun kaldırılması konusunda meclis ve komitelerde tartışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Şenkul, ancak söz konusu değişikliğin belediye başkanları ve belediye meclislerini de doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, “Belediyeler Birliği’nin, belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin kendilerinin seçilme sistemleri hakkında değişikliğe gidilirken fikrinin sorulmaması normal midir?” diye sordu.

“Daha fazla hizmet mi, daha fazla kamplaşma mı?”

Belediye meclisleri açısından karma oyun kaldırılmasının sonuçlarının ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Şenkul, hizmet odaklı yerel yönetimlerde ideolojik pozisyonların sertleşmesinin halkın hizmet alımını kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığını sorguladı.

Şenkul, “İşin milletvekili bacağı değil ama belediye meclis bacağında karmanın kalkması belediyeler için daha fazla hizmete değil, daha fazla kamplaşmaya ve hizmet eksikliğine sebep olma riski vardır” ifadelerini kullandı.

“Meclis üyeleri toplumla belediye arasında köprü”

Yerel yönetimlerde muhtarların bağımsız hale getirilmesinin temel amacının hizmetin toplumun geneline ulaştırılması olduğunu belirten Şenkul, belediye meclis üyelerinin de birçok konuda partili veya partisiz yurttaşlarla belediye arasında köprü görevi gördüğünü kaydetti.

Şenkul, karma oyun kaldırılmasıyla birlikte belediye meclis üyelerinin toplumun geneline yönelik bir pozisyon yerine daha dar kesimlere yönelmeye itilebileceğini ifade etti.

“Yerel siyasette ayrışma merkez siyaset kadar keskin olmamalı”

Yerel yönetimlerde ideolojilerle uyumlu bir hizmet ve icraat anlayışının gerekli olabileceğini ifade eden Şenkul, ancak yerel siyasetteki ayrışmanın merkezi siyasetteki kadar keskin olmaması gerektiğini belirtti.

Şenkul, yıllardır belediyelerde sorunsuz şekilde işleyen bir yapının, birinci derecede etkilenecek belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine danışılmadan değiştirildiğini ifade ederek, “Yanlış yapıldı” dedi.