Mağusa'da kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı
Mağusa'da kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı.
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Mağusa'da kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün gece 23.30 sıralarında 89 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NP 193 plakalı araçla Alsancak Sokak’ta dikkatsiz şekilde seyreden 35 yaşındaki Ali Can Algan kavşakta durmadı. Algan'ın aracı 19 yaşındaki Mustafa Efe Yüce yönetimindeki HC 972 plakalı araca çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, Algan, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.
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