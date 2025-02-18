"İkramlara, örtülü ödeneğe bütçe var ama eşeklere yok"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, geçtiğimiz gün Karpaz bölgesinde yaşanan eşeklerin katledilmesi olaylarıyla ilgili sosyal medyası üzerinden açıklamalarda bulundu. Akansoy, bu durumun herkesi derinden etkilediğini belirterek, toplumda yaşanan problemlerin ardında doğru bir neden-sonuç ilişkisinin kurulması gerektiğini vurguladı.

"Her alanda yaşadıklarımızla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurmalıyız" diyen Akansoy, toplumun her kesiminden açıklamalar yapıldığını ancak asıl sorumluların görevlerini yerine getirmediğini ifade etti. Trafik kazaları, sağlık sorunları ve eğitimdeki çöküş gibi önemli problemlerin de bu yönetim eksikliklerinden kaynaklandığını dile getirdi.

Akansoy’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

Eşeklerin katledilmesinin hepimizi derinden etkilediği bir gerçek.

Hayatın her alanında yaşadıklarımızla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurmak gerekir. Neden sürekli duvara çarpıyoruz? Çarptıktan sonra da toplumu yönettiğini iddia edenler başta olmak üzere herkes açıklama yapıyor. Oysa bu kişiler açıklama yapacaklarına görevlerini yerine getirseler, bu sorunlarla baş başa kalır mıydık? Trafik kazaları, sağlık sorunları, eğitimin çöküşü ve daha birçok problem…

Ağustos 2023 tarihinde imzalanan “Karpaz Eşekleri Yönetim Planı İş Birliği Protokolü”ne göre 10 yıllık bir program hazırlanmıştı. Bir tarafta önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Taşkent Doğa Parkı yetkilileri, diğer tarafta ise hükümet temsilcileri vardı.

Bu programa göre, bir yıllık hazırlık sürecinin ardından üç yıl uygulama aşamasına geçilecek, altı yıl da bu program yönetilecekti. Yönetim yetkisi gönüllü olarak Taşkent Doğa Parkı’na verilmiş olmasına rağmen çalışmaların gerçekleşebilmesi için kaynak ayrılması gerekiyordu. Protokol imzalandı, 11 kişilik bilim kurulu oluşturuldu, yapılacaklar belirlendi ancak kaynak ayrılmadı.

Hükümet kaynak ayırmak zorundaydı. Ancak ayırmadı!

Bunun ardından hem Avrupa Birliği hem de Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İş Birliği Aracı (ARMA) tarafından kaynak sağlanması için girişimde bulunuldu. Yazılar yazıldı ama hükümet cevap bile vermedi. Konuyla ilgilenilmedi.

İşler aksadı. Çalışmalar, derneğin kendi imkânları ve gönüllü çabalarıyla sınırlı kaldı. Elbette bu da yeterli olamadı.

Özgür Eşekler doğal olarak hem çoğaldı hem de Dipkarpaz’dan Ziyamet köyüne kadar yayıldı.

Toplum birbirine düştü. Eşekleri sevmeyen yok. Ancak gerekli önlemleri almayan hükümet, köylülerin ürünlerine zarar verilmesini önlemek adına da bir tedbir almadı. Kaos büyüdü.

Sorumluluğunu yerine getirmeyenler konuşsun şimdi!

Eşekleri öldürenler bulunsun ve yargılansın, elbette.

Ancak sormak gerekir: Sorun kaynak mı?

İkramlara, örtülü ödeneğe bütçe yer var ama bu hayvanlara yok mu? Peki, ARMA veya Avrupa Birliği katkıları neden dikkate alınmadı?

Olacak iş değil!