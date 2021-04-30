İkili fiş satışları sona erdi

Ticaret Dairesi Müdürlüğü Elektrik Malzemeleri, Elektrikli Aygıtlar ve Elektrikli El Aletleri ile ilgili emirname yayınladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, “Elektrik Malzemeleri, Elektrikli Aygıtlar ve Elektrikli El Aletleri Emirnamesi” 20 Nisan 2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ithal edilen elektrikli aygıtlar ve elektrikli el aletlerinin BS'ye (British Standart) uygun bir fiş ile ithal edilmemesi durumunda BS standardına uygun fiş, adaptör, heater switch veya konnektör ile sonlandırılmış olarak satışa sunulması zorunlu oldu.

Ticaret Dairesi Müdürlüğü Tarafından yürütülecek olan “Elektrik Malzemeleri, Elektrikli Aygıtlar ve Elektrikli El Aletleri Emirnamesi” ne göre, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası altında çıkarılan Emirnameye bağlı Cetvelde ismi belirtilen “Elektrik Malzemeleri, Elektrikli Aygıtlar ve Elektrikli El Aletleri” nin Avrupa Birliğinin 2014/35/EU düşük gerilimler mevzuatı kapsamında ilgili Avrupa normlarına (EN) ve/veya yürürlükteki İngiliz standartlarına (BS) uygun olarak ithal edilebilmesi ve denetlenmesi çerçevesinde Emirnamede ismi belirtilen malların denetime tabi Mal olarak ilan edildi.

Standarda uygun konnektör ile satış sonlandı

Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasasın altında çıkarılan İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne İthal edilecek elektrik malzemeleri, elektrikli aygıt, elektrikli el aletleri ile Elektrikli veya akülü bisikletler dahil olmak üzere; Ticaret Dairesinden ön izin, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından Uygunluk Belgesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ten onay alınması gerektiği belirtildi.

İthal edilen elektrikli aygıtlar ve elektrikli el aletlerinin BS (British Standart) standardına uygun bir fiş ile ithal edilmemesi durumunda piyasaya arz edildiği noktada BS (British Standart) standardına uygun fiş, adaptör, heater switch veya konnektör ile sonlandırılmış olarak satışa sunulması, tüketicinin can ve mal güvenliğini korunmasının yanı sıra ekonomik zararın da önlenmesi açısından zorunlu hale geldi.

İkili fişler adaptörle birlikte satılacak

Emirname kapsamında, kendinden adaptörlü ikili fiş ile sonlandırılmış ürünlerin ziyaretçi adaptörü ile birlikte satılabileceği, kendinden adaptörlü ikili fiş ile sonlandırılmış ürünler haricindeki diğer elektrikli aygıtlar ve elektrikli el aletlerinin ziyaretçi adaptörü ile birlikte satılamayacağı veya teşhir edilemeyeceği belirtildi.

1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası altında çıkarılan Emirname kapsamında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithal edilen ürünlerin piyasa gözetim ve denetimi, Ticaret Dairesi Kalite ve Fiyat Denetim Memurları tarafından yapılacağı, gerekli durumlarda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu veya Elektrik Mühendisleri Odasından teknik destek alınacağı bildirildi.

Denetime Tabi Mal Kapsamındaki Başlıklar Şu Şekilde Sıralandı:

Alçak Gerilim Elektrik Malzemeleri:Kablolar, Dağıtım Panoları ve Tabloları, Elektrik Tesisat Malzemeleri ve Aksesuarlar, Güç ve Kumanda-Kontrol Devreleri Elemanları, Elektrikli Su Isıtıcılar, Elektrikli Motorlar, Pompalar ve Kompresörler, Aydınlatma Armatürleri (Aksamları ve Ampulleri), Tesisat Boruları ve Kablo Kanalları, Devre Kesiciler ve Koruma Elemanları, Topraklama Malzemeleri ve Yıldırım Koruma, Elektrik Ölçme Aygıtları, Elektrikli Aygıtlar, Elektrikli El Aletleri.