“İki toplum arasında yeşil koridor”

Berivan BABAHAN

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından yürütülen Pedieos / Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içindeki ilk etap saha düzenleme çalışmaları başladı.

Hem çevresel rehabilitasyonu hem de kentsel yaşamı odağına alan proje, Kanlıdere’yi şehrin merkezinde yeniden tanımlayarak yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları ile Lefkoşa’da kesintisiz bir yaşam koridoru oluşturmayı hedefliyor.

Proje, yalnızca fiziksel bir düzenleme değil, aynı zamanda toplumsal etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor.

Proje ile ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, Altyapı ve Kültür Varlıkları Bölümü Mimarı Şerife Kahyalar Soygür ile Şehir Plancısı Danışmanı Gizem Caner, Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi’nin hazırlık süreci, aşamaları ve içeriğine ilişkin detayları anlattı.

Bekiroğlu, Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi’nin kökeninin Lefkoşa Master Planı’na dayandığını ve yaklaşık 45 yıl önce ortaya konan bir vizyonun bugün gerçeğe dönüştürülmeye başladığını vurguladı. Projenin iki etaplı olduğunu, ilk etabın 1,2 kilometrelik alanı kapsadığını ve Şubat 2026 sonunda tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Soygür, projenin Lefkoşa’da bugüne kadar yapılan en büyük kamusal alan düzenlemelerinden biri olduğunu belirtti. Yürüyüş yolları ve köprülerin su taşkın riskleri dikkate alınarak tasarlandığını söyleyen Soygür, projenin yalnızca bir geçiş hattı değil, sosyal yaşam alanları yaratmayı hedeflediğini dile getirdi.

Caner ise projenin yalnızca fiziksel değil, toplumsal bir dönüşüm de yaratacağını ifade etti. Güneyden kuzeye uzanan kesintisiz aksın iki toplum arasında doğal bir etkileşim alanı oluşturacağını belirten Caner, çalışmanın Lefkoşa’nın geleceğine yönelik uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurguladı.

LTB Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu:

“Lefkoşa Master Planı’nda yer alan Kanlıdere yürüyüş ve bisiklet yolu hedefini bugün hayata geçiriyoruz”

LTB proje koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesinin, kökeninin Lefkoşa Master Planı’na dayandığını ve bu yüzden “45 yıllık vizyon” olarak anıldığını ifade etti. Bekiroğlu, 1980’li yıllarda hazırlanan, 1989 yılında Kıbrıs’ın kuzeyinde de yasallaşan ve Lefkoşa’nın gelişimini 2042–2047 yıllarına kadar öngören plan kapsamında, Kanlıdere boyunca bisiklet ve yürüyüş yolu oluşturulması hedeflendiğini ancak bunun o zaman hayata geçirilmediğini dile getirdi. Bekiroğlu “Bu proje aslında 45 yıllık bir vizyonun sahaya yansımasıdır. Lefkoşa Master Planı’nda açıkça yer alan Kanlıdere yürüyüş ve bisiklet yolu hedefini bugün hayata geçiriyoruz. Yıllarca kâğıt üzerinde kalan bir hayal artık uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

“Şubat 2026 sonunda tamamlanması planlanıyor”

Bekiroğlu, projenin yalnızca çevresel değil, ulaşım açısından da önemli bir rol oynayacağını vurguladı. “Kanlıdere Lefkoşa’nın tam ortasından geçiyor. Güvenli ve konforlu bisiklet yolu, alternatif bir ulaşım aksı yaratacak.” diyen Bekiroğlu, artan araç trafiğine karşı sürdürülebilir bir çözüm sunuyor” ifadelerini kullandı.

Bekiroğlu projenin ayrıca, Lefkoşa için yeni bir yaşam koridoru oluşturduğunu belirtti. Bekiroğlu projenin Kanlıdere boyunca oluşturacağı hatta iki yönlü bisiklet yolu, yaya yürüyüş yolu, yeşil kuşak düzenlemesi, rekreasyon alanları, dinlenme ve sosyal kullanım alanları olduğunu belirtti. Projenin iki etaptan oluştuğunu ifade eden Bekiroğlu, “İlk etap 1,2 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Çalışmalar Kasım 2025 sonunda başladı, Şubat 2026 sonunda tamamlanması planlanıyor. Bu etap, ilerleyen fazlarda toplamda 3,7 kilometrelik lineer park hedefinin temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Bekiroğlu ikinci etabın ise tamamen dere yatağı içinde ilerleyeceğini belirterek, dere rehabilitasyonu, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve peyzaj düzenlemelerinin yapılacağını söyledi.

LTB Altyapı ve Kültür Varlıkları Bölümü Mimarı Şerife Kahyalar Soygür:

“Yalnızca bir yürüyüş yolu değil, insanların keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği sosyal mekânlar yaratıyoruz”

LTB Altyapı ve Kültür Varlıkları Bölümü Mimarı Şerife Kahyalar Soygür, projenin ölçeğine dikkat çekerek, özellikle yürüyüş yollarının ve dere geçiş köprülerinin su taşkınlarına karşın hesaplanarak yapıldığını ifade etti. Soygür, “Bu proje Lefkoşa için bugüne kadar yapılmış en büyük kamusal alan düzenlemelerinden biridir. Yalnızca bir yürüyüş yolu değil, insanların keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği sosyal mekânlar yaratıyoruz” diye konuştu. Soygür, Kanlıdere’nin artık şehrin dışında değil, şehrin içinde yaşayan bir alan olacağını ve dere güzergahı boyunca yürüyüş ve bisiklet yollarının olacağını ifade ederek, projenin kapsayacağı bölgeleri de açıkladı. Soygür projenin tamamının Ledra Palas geçiş noktası’ndan başlayıp Mehmet Akif Caddesi üzerinden Şehir Kulübü çemberi ve arkasına ve oradan da Kızılbaş Çemberi bölgesine kadar uzanacağını ifade etti.

LTB Şehir Planlama Danışmanı Gizem Caner:

“İki toplum arasında doğal bir etkileşim alanı yaratacak”

Caner, projenin toplumsal boyutuna vurgu yaparak “Bu proje yalnızca fiziksel değil, toplumsal bir dönüşüm de yaratacak. Kamusal alan kullanımına dair bilinç gelişecek. Güneyden kuzeye kesintisiz bir aks oluşacak. Bu da iki toplum arasında doğal bir etkileşim alanı yaratacak” ifadelerini kullandı. Caner ayrıca, projenin 30 yıllık taşkın verileri dikkate alınarak planlandığını, flora ve faunanın korunarak geliştirileceğini ifade etti. Projenin Lefkoşa’nın geleceği için de bir yatırım olduğunu ifade eden Caner, “Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi, yalnızca bir altyapı çalışması değil, Lefkoşa’nın geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor. Proje tamamlandığında Lefkoşa, ilk kez bu ölçekte kesintisiz bir yeşil yaşam koridoruna kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

AB ve UNDP İş birliği

Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2018–2019 yıllarında gerçekleştirilen fizibilite çalışmaları temel alınarak hazırlandı. Projenin nihai tasarımı, çevresel etki analizleri ve paydaş görüşleri doğrultusunda UNDP tarafından Eylül 2024’te tamamlandı.

Avrupa Birliği, söz konusu yatırımla nehir çevresinin yeniden canlandırılmasını, biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesini ve sürdürülebilir kent bağlantılarının artırılmasını hedefliyor. Projenin, aynı zamanda toplumlar arası güveni ve etkileşimi destekleyerek kentsel yaşam kalitesine uzun vadeli katkı sağlaması amaçlanıyor