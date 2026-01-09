İki farklı kazada 3 kişi yaralandı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde dün meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Osman Çare (E-80) yönetimindeki BP 613 plakalı araçla dün 17.30'da Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinden Turunçlu Köyü’ne dönüş yaparken, o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyreden Hüseyin Kürşat (E-50) yönetimindeki TNN 613 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan, BP 613 plakalı araç sürücüsü Osman Çare ve araçta yolcu olarak bulunan Beniser Çare (K-79) Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Çare'ye acil serviste müdahale edilirken, Beniser Çare ise kaburga kemiklerinde kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi’ne sevk edilerek, müşahede altında alındı.

Gazimağusa-İskele ana yolunda kaza, bir yaralı

Öte yandan, Berke Çevik (E-21) yönetimindeki PC 769 plakalı araçla Gazimağusa-İskele ana yolunda, İskele istikametinde dikkatsiz şekilde seyrederken, aynı istikamette seyreden Nasıf İncebıyık (E-46) yönetimindeki PE 105 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun soluna doğru savrulan PE 105 plakalı araç, çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla attı, araç tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan Nasıf İncebıyık, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi, PC 769 plakalı araç sürücüsü Berke Çevik ise tutuklandı.