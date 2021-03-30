İki araç yüz yüze çarpıştı

Girne Alsancak çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı, iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sırasında Girne Alsancak çevre yolunda meydana gelen kazada, 87 yaşındaki Aysel Birol, FK 590 plakalı aracı ile birlikte çift şeritli yolun ters şeridine geçerek o esnada Girne istikametine doğru seyreden 43 yaşındaki Bülent Uçar yönetimindeki HE 658 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan 87 yaşındaki Aysel Birol ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, diğer aracın sürücüsü Bülent Uçar ise Girne Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.